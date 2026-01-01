Монах Авель. Вечная любовь

Приглашаем вас на фортепианный вечер «Вечная любовь» с участием Монаха Авеля. В программе концерта прозвучат произведения И.С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шопена, С. Рахманинова, а также современные композиции от Астора Пьяццоллы и Алексея Архиповского.
Игра Монаха Авеля, несмотря на его внешнюю сдержанность, наполнена эмоциями и красками. Концерт продлится 2 часа с одним антрактом, и определенно понравится тем, кто ценит классическую музыку и её современные интерпретации.
Монах Авель обладает профессиональным музыкальным образованием и получил известность благодаря своим аккаунтам в социальных сетях, где за ним следят более 500 тысяч подписчиков со всего мира. Многие его музыкальные видео накапливают сотни тысяч и миллионы просмотров. В настоящее время он активно выступает на лучших площадках России и за рубежом.
Его виртуозная игра наполнена глубокими эмоциями и чувствами, что делает каждое его выступление уникальным. Репертуар включает как шедевры классики, так и современные композиции, что позволяет каждому зрителю найти в его исполнении «свою музыку».
Этот вечер обещает стать незабываемым событием для всех ценителей музыки.