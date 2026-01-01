Монах Авель. Вечная любовь

Фортепианный вечер «Вечная любовь» с Монахом Авелем

Приглашаем вас на фортепианный вечер «Вечная любовь» с участием Монаха Авеля. В программе концерта прозвучат произведения И.С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шопена, С. Рахманинова, а также современные композиции от Астора Пьяццоллы и Алексея Архиповского.

Игра Монаха Авеля, несмотря на его внешнюю сдержанность, наполнена эмоциями и красками. Концерт продлится 2 часа с одним антрактом, и определенно понравится тем, кто ценит классическую музыку и её современные интерпретации.

О Монахе Авеле

Монах Авель обладает профессиональным музыкальным образованием и получил известность благодаря своим аккаунтам в социальных сетях, где за ним следят более 500 тысяч подписчиков со всего мира. Многие его музыкальные видео накапливают сотни тысяч и миллионы просмотров. В настоящее время он активно выступает на лучших площадках России и за рубежом.

Его виртуозная игра наполнена глубокими эмоциями и чувствами, что делает каждое его выступление уникальным. Репертуар включает как шедевры классики, так и современные композиции, что позволяет каждому зрителю найти в его исполнении «свою музыку».

Программа вечера

I отделение

И.С. Бах/В.Кемпф — Сицилиана, BWV 1031

В. Вавилов — Ave Maria

Л. Бетховен — К Элизе

С. Рахманинов — Элегия

С. Рахманинов/Р. Шульц — XVIII вариация из Рапсодии на тему Паганини

Ф. Шопен — Вальс си минор

А. Виллольдо — Аргентинское танго «El Choclo»

Франсис Ле — Love Story

Е. Дога — Вальс Граммофон

Е. Дога — Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»

ABBA — The Winner Takes It All

А. Пьяццолла — Libertango

II отделение

А. Пьяццолла — Oblivion

П. Чайковский — Апрель и Октябрь из цикла «Времена года»

М. Таривердиев — Вальс Фрау Заурих

Э. Хопкинс — And The Waltz Goes On

А. Архиповский — Золушка

А. Бабаджанян — Ноктюрн

А. Цфасман — «Потому что у меня есть ты»

А. Цфасман — Лирический вальс

Ж. Гарваренц — «Вечная любовь»

Ф. Лист — Рапсодия №6

Этот вечер обещает стать незабываемым событием для всех ценителей музыки.