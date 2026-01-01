Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Монах Авель. Вечная любовь
Билеты от 2000₽
Киноафиша Монах Авель. Вечная любовь

Монах Авель. Вечная любовь

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Фортепианный вечер «Вечная любовь» с Монахом Авелем

Приглашаем вас на фортепианный вечер «Вечная любовь» с участием Монаха Авеля. В программе концерта прозвучат произведения И.С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Шопена, С. Рахманинова, а также современные композиции от Астора Пьяццоллы и Алексея Архиповского.

Игра Монаха Авеля, несмотря на его внешнюю сдержанность, наполнена эмоциями и красками. Концерт продлится 2 часа с одним антрактом, и определенно понравится тем, кто ценит классическую музыку и её современные интерпретации.

О Монахе Авеле

Монах Авель обладает профессиональным музыкальным образованием и получил известность благодаря своим аккаунтам в социальных сетях, где за ним следят более 500 тысяч подписчиков со всего мира. Многие его музыкальные видео накапливают сотни тысяч и миллионы просмотров. В настоящее время он активно выступает на лучших площадках России и за рубежом.

Его виртуозная игра наполнена глубокими эмоциями и чувствами, что делает каждое его выступление уникальным. Репертуар включает как шедевры классики, так и современные композиции, что позволяет каждому зрителю найти в его исполнении «свою музыку».

Программа вечера

I отделение

  • И.С. Бах/В.Кемпф — Сицилиана, BWV 1031
  • В. Вавилов — Ave Maria
  • Л. Бетховен — К Элизе
  • С. Рахманинов — Элегия
  • С. Рахманинов/Р. Шульц — XVIII вариация из Рапсодии на тему Паганини
  • Ф. Шопен — Вальс си минор
  • А. Виллольдо — Аргентинское танго «El Choclo»
  • Франсис Ле — Love Story
  • Е. Дога — Вальс Граммофон
  • Е. Дога — Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»
  • ABBA — The Winner Takes It All
  • А. Пьяццолла — Libertango

II отделение

  • А. Пьяццолла — Oblivion
  • П. Чайковский — Апрель и Октябрь из цикла «Времена года»
  • М. Таривердиев — Вальс Фрау Заурих
  • Э. Хопкинс — And The Waltz Goes On
  • А. Архиповский — Золушка
  • А. Бабаджанян — Ноктюрн
  • А. Цфасман — «Потому что у меня есть ты»
  • А. Цфасман — Лирический вальс
  • Ж. Гарваренц — «Вечная любовь»
  • Ф. Лист — Рапсодия №6

Этот вечер обещает стать незабываемым событием для всех ценителей музыки.

Купить билет на концерт Монах Авель. Вечная любовь

Помощь с билетами
Апрель
13 апреля понедельник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 2000 ₽
В других городах
Март
Апрель
Май
6 марта пятница
19:30
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
от 2000 ₽
23 апреля четверг
19:00
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
от 2000 ₽
12 мая вторник
19:00
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б
от 2000 ₽
19 мая вторник
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 2000 ₽

Фотографии

Монах Авель. Вечная любовь Монах Авель. Вечная любовь Монах Авель. Вечная любовь

В ближайшие дни

Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio
18+
Джаз
Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio
3 июня в 20:30 Союз композиторов
от 2000 ₽
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
0+
Юмор
Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня
23 мая в 13:00 Still Standup Moscow
от 1290 ₽
Джазовый бранч с Квинтетом Светланы Самариной
6+
Джаз
Джазовый бранч с Квинтетом Светланы Самариной
1 марта в 14:00 Эссе
от 750 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше