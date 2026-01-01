Оповещения от Киноафиши
12+
12+

О концерте

Концерт певицы Моны в Омске

В Омске, в клубе «Ангар», состоится концерт певицы Моны. Её музыка — это увлекательное сочетание попа и электроники, которое создает уникальную атмосферу для слушателей.

Песни Моны выделяются яркими мелодиями и глубокими текстами, что делает их настоящими хитами. Благодаря экспериментальному подходу к жанрам, она предлагает свежие звуки и необычные аранжировки, которые заинтересуют любителей инновационной музыки.

Концерт обязательно понравится тем, кто ценит энергичную музыку и стремится escuchar что-то новое. Присоединяйтесь к этому музыкальному событию и откройте для себя мир Моны!

Купить билет на концерт Mona

В других городах
Февраль
28 февраля суббота
20:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 3600 ₽

Оркестр CAGMO. Симфония Майкла Джексона при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Майкла Джексона при свечах
9 октября в 19:00 Концертный зал РЦСО
от 1900 ₽
Molly Fest. Glamour Tour 2025
16+
Поп Панк Фестиваль
Molly Fest. Glamour Tour 2025
19 марта в 20:00 Ангар
от 1490 ₽
Gilead
16+
Электронная музыка
Gilead
7 марта в 20:00 Викинг
от 1800 ₽
