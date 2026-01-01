Концерт MONA в Санкт-Петербурге

Не упустите возможность посетить концерт MONA, популярной певицы и сонграйтера, заслужившей признание благодаря своим хитовым композициям. Артистка является частью лейбла Raava Music / VK Records и привлекает внимание зрителей своими запоминающимися мелодиями.

Знаковые хиты и новые работы

На концерте прозвучат знаменитые треки, такие как «Ты так мне необходим» с Бастой, «Чёрная любовь» с ELMAN и суперхит «Прощание» с группой Три Дня Дождя. Эти песни заняли топовые позиции в чартах и завоевали сердца миллионов слушателей.

Награды и достижения

В 2024 году MONA была признана самой прослушиваемой артисткой России и удостоилась звания «Артист года» по версии Яндекс Музыки. Это свидетельствует о её значительном вкладе в музыкальную индустрию и популярности среди зрителей.

