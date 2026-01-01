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Мон
Киноафиша Мон

Спектакль Мон

16+
Режиссер Борис Павлович
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Мон»: Лирическая комедия о музыкальных испытаниях

Приготовьтесь к встрече с необычным спектаклем «Мон», который представляет собой лирическую комедию о взаимоотношениях внутри музыкальной группы. Режиссура Бориса Павловича добавляет этому произведению искренности и харизмы, а забавные ситуации и музыкальные моменты погружают зрителей в атмосферу творчества и дружбы.

Сюжет и герои

Главная героиня, басистка Настя, приходит на прослушивание в казанскую рок-группу. Однако ее путь оказывается не таким простым. Лидер группы, Нурбек, требует от своих музыкантов не только знания татарского языка, но и понимания загадочного термина «моң» (мон). Это понятие, определяющее эмоциональное состояние, трудно передается словами, и нахождение к нему ключа становится одной из центральных тем спектакля.

Вместе с Ай, клавишницей и сестрой Нурбека, герои будут пытаться не только понять, что такое моң, но и создать новую песню. Их креативный процесс, окутанный литрами чая и преодолением внутренней неуверенности, приводит к важному выступлению на фестивале, который произойдет всего за несколько дней.

Творческая команда

Сценарий спектакля является коллективным трудом Нурбека Батуллы, Лилии Масгутовой, Айгуль Ахметовой и Анастасии Радвогиной. Каждый из них привнес свои идеи и взгляды, что позволяет создать многослойную и интересную историю.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального приключения, погружаясь в мир эмоций и искренности, который подарит спектакль «Мон».

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
20:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж

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