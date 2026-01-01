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Момо
Киноафиша Момо

Спектакль Момо

16+
Режиссер Виктория Павлова
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Момо — это лёгкая и забавная комедия, которая поднимет настроение и заставит задуматься о ценности семьи.

Сюжет:

История начинается с того, что в супермаркете у семейной пары незнакомец укатывает тележку, наполненную продуктами, на сбор которой у них ушло два часа. Возвращаясь домой, расстроенные супруги обнаруживают свои покупки на кухне. Кто их доставил? И как это произошло — через окно? В комнате для гостей кто-то принимает душ, что добавляет ещё больше загадки и веселья в ситуацию.

Темы и Мотивы:

Момо затрагивает темы семейных ценностей и неожиданных ситуаций, которые могут происходить в повседневной жизни. Спектакль полон юмора и трогательных моментов, которые отражают важность поддержания и заботы о семье.

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