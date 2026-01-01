Оповещения от Киноафиши
Моңлы тарих / Мелодия души. Ретро-концерт
12+
Возраст 12+

О концерте

Моңлы тарих – музыкальный вечер в Восточном клубе

Цикл «Моңлы тарих» («Мелодия души») предлагает зрителям насладиться богатым музыкальным наследием татарского народа. Это просветительское мероприятие сочетает в себе уникальные музыкальные произведения и биографические истории, которые помогут узнать больше о всемирно известных деятелях татарской культуры.

Музыкально-биографический взгляд на историю

Зрителей ждет кампания по страницам истории, где будут оживать имена композиторов и мелодии, оставившие глубокий след в душе всего народа. Звуки ретро-композиций перенесут вас в атмосферу прошлого, напомнят о великих традициях и вдохновят на новые открытия.

125-летие Салиха Сайдашева

Особое внимание в рамках вечера будет уделено 125-летию со дня рождения композитора Салиха Сайдашева. Сайдашев — одна из ключевых фигур татарской музыки, его произведения по-прежнему вдохновляют новых артистов и ценителей искусства.

Легендарное пространство

Концерт пройдет в «Восточном клубе», который стал символом национальной культурной жизни и местом для творческого общения. Это уникальное пространство давно завоевало сердца зрителей и артистов, предлагая живую атмосферу для каждого мероприятия.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера, который даст возможность не только насладиться музыкой, но и глубже узнать историю татарского народа.

Купить билет на концерт Моңлы тарих / Мелодия души. Ретро-концерт

Март
5 марта четверг
19:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8

