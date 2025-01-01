Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Молодые таланты
Билеты от 1500₽
Киноафиша Молодые таланты

Молодые таланты

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Музыкальное путешествие: шедевры классической музыки

Приглашаем вас на захватывающий концерт, в программе которого представлены выдающиеся произведения классической музыки от известных композиторов. Этот вечер обещает быть насыщенным и полным эмоций.

Камиль Сен-Санс: Интродукция и рондо-капричиозо

Откроет концерт «Интродукция и рондо-капричиозо» для скрипки с оркестром, соч. 28 Камиля Сен-Санса. Это произведение, написанное в 1905 году, отличается ярким и виртуозным соло скрипки, что делает его настоящим украшением любой концертной программы.

Сергей Рахманинов: Концерт № 4 для фортепиано

Продолжит вечер Концерт № 4 для фортепиано с оркестром соль минор, соч. 40 Сергея Рахманинова, написанный в 1926 году. Это произведение вмещает в себя мощные, меланхоличные мелодии и сложные фортепианные партии, которые вдохновляют музыкантов на поиск новых интерпретаций.

Роберт Шуман: Концерт для виолончели

После Рахманинова на сцену выйдет великолепный Концерт для виолончели с оркестром ля минор, соч. 129 Роберта Шумана. Это работа наполнена глубокой эмоциональной выразительностью и поэтическими моментами, которые привлекают как исполнителей, так и слушателей.

Сергей Прокофьев: Концерт № 1 для фортепиано

Закроет программу Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ре-бемоль мажор, соч. 10 Сергея Прокофьева. Написанное в 1911 году, это произведение сочетает в себе танцевальные ритмы и яркие мелодии, что делает его прекрасным финалом музыкального вечера.

Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых музыкантов. Этот концерт оставит незабываемые впечатления и подарит вам множество ярких эмоций!

Купить билет на концерт Молодые таланты

Помощь с билетами
Декабрь
23 декабря вторник
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Хетаг Хугаев
18+
Юмор
Хетаг Хугаев
14 января в 19:00 Stand Up Store Moscow
от 2500 ₽
Real Jam Band
6+
Джаз
Real Jam Band
2 января в 18:00 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 1500 ₽
Линда
18+
Поп
Линда
23 мая в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше