Время первой любви и утрат

Деревенская молодежь собирается на «аулак өй», что переводится как «дом, в котором устраивают посиделки». Эти вечерние встречи становятся местом, где можно проявить себя и увидеть других. Молодые люди, девушки и парни, устраивают соревнования, поют песни и частушки, шутят, танцуют и, конечно, влюбляются. Это время первой любви и юношеских фантазий, когда каждый момент наполнен неловкостью и восторгом.

В центре сюжета - история скромного, но веселого Хайретдина и первой красавицы деревни Сарби. Их трепетные чувства вспыхивают на фоне деревенских посиделок, но счастье оказывается недолгим. В их жизнь врывается война: Хайретдина и других молодых парней забирают на фронт, а Сарби и ее подружки обещают дождаться своих любимых.

Музыка и традиции

Драматические события спектакля переплетаются с народными играми, плясками и обычаями. Музыкальная основа спектакля включает в себя песни и музыку, созданную композитором Нуром Даутовым, в исполнении оркестра театра. Это создает уникальную атмосферу, погружающую зрителей в мир традиционной культуры и эмоциональной глубины.

Не упустите возможность стать свидетелями этой трогательной истории о любви, надежде и утрате, которая оставит глубокий след в сердце каждого зрителя.