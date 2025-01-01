Меню
Молодые органисты
Билеты от 500₽
Молодые органисты

Молодые органисты

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки в «Зарядье»

В рамках нового цикла концертов на сцене Зала Зарядье выступят молодые органисты. Музыканты представят произведения разных эпох — от барокко до современности, позволяя зрителям насладиться великолепием органной музыки.

Иоганн Себастьян Бах: эталон органного искусства

Особое внимание в программе концерта уделено Иоганну Себастьяну Баху, который стал эталонным органистом своего времени. Его манера использования регистров сначала вызывала ужас у музыкантов XVIII века, однако вскоре их изумляло гармоничное звучание инструмента под его пальцами.

Лейпцикские хоралы Баха

Каждый участник цикла исполняет один из восемнадцати лейпцигских хоралов Баха. Эти произведения были существенно переработаны композитором в последние годы его жизни, когда Бах отказался от пятнадцати более ранних версий. После его смерти была обнаружена папка с рукописями шести сонат и семнадцати хоралов, включая листы хорала, который Бах, потеряв зрение, диктовал своему ученику и зятю Альтникколю.

Возрождение баховского наследия

В XIX веке творчество барочного композитора заново открыл публике Феликс Мендельсон. Он был настолько потрясён одним из хоралов Баха, что выразил это Роберту Шуману, сказав: «Если жизнь отнимет у меня надежду и веру, то один только этот хорал снова вернёт их мне».

Приходите на концерты в Зале Зарядье, чтобы открыть для себя мир органной музыки и насладиться произведениями великого композитора.

Купить билет на концерт Молодые органисты

Февраль
Март
1 февраля воскресенье
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽
29 марта воскресенье
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

