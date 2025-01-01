В рамках нового цикла концертов на сцене Зала Зарядье выступят молодые органисты. Музыканты представят произведения разных эпох — от барокко до современности, позволяя зрителям насладиться великолепием органной музыки.
Особое внимание в программе концерта уделено Иоганну Себастьяну Баху, который стал эталонным органистом своего времени. Его манера использования регистров сначала вызывала ужас у музыкантов XVIII века, однако вскоре их изумляло гармоничное звучание инструмента под его пальцами.
Каждый участник цикла исполняет один из восемнадцати лейпцигских хоралов Баха. Эти произведения были существенно переработаны композитором в последние годы его жизни, когда Бах отказался от пятнадцати более ранних версий. После его смерти была обнаружена папка с рукописями шести сонат и семнадцати хоралов, включая листы хорала, который Бах, потеряв зрение, диктовал своему ученику и зятю Альтникколю.
В XIX веке творчество барочного композитора заново открыл публике Феликс Мендельсон. Он был настолько потрясён одним из хоралов Баха, что выразил это Роберту Шуману, сказав: «Если жизнь отнимет у меня надежду и веру, то один только этот хорал снова вернёт их мне».
Приходите на концерты в Зале Зарядье, чтобы открыть для себя мир органной музыки и насладиться произведениями великого композитора.