Молодые органисты

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт молодых органистов, который пройдет в живописной атмосфере парка Зарядье. Это замечательная возможность насладиться исполнением выдающихся произведений классической музыки в интерьере одного из самых современных и красивых концертных залов Москвы.
В программе концерта — произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Лудовико Эйнауди и других мастеров органной музыки. Молодые исполнители представят свои интерпретации, которые погрузят слушателей в мир глубокой и эмоциональной музыки.
Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте парка Зарядье, а также в кассах театра. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!
Ждем вас на концерте, где звучание органа создаст незабываемую атмосферу, а талантливые исполнители подарят вам море эмоций!