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Молодые органисты
Билеты от 500₽
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Молодые органисты

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыка молодых талантов: Концерт органистов в Зарядье

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт молодых органистов, который пройдет в живописной атмосфере парка Зарядье. Это замечательная возможность насладиться исполнением выдающихся произведений классической музыки в интерьере одного из самых современных и красивых концертных залов Москвы.

Что вас ждет?

В программе концерта — произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Лудовико Эйнауди и других мастеров органной музыки. Молодые исполнители представят свои интерпретации, которые погрузят слушателей в мир глубокой и эмоциональной музыки.

Интересные факты

  • Орган в зале Зарядье — один из самых современных в России, его уникальная конструкция обеспечивает чистоту звука и необычное звучание.
  • Молодые органисты — это не только ученики музыкальных школ, но и студенты ведущих консерваторий страны, которые уже успели завоевать признание на международной арене.

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте парка Зарядье, а также в кассах театра. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Ждем вас на концерте, где звучание органа создаст незабываемую атмосферу, а талантливые исполнители подарят вам море эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 500 ₽
1 февраля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 500 ₽
29 марта
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 500 ₽
17 мая
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 500 ₽

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