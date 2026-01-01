Молодые органисты. Гала-концерт

Завершение цикла "Молодые органисты" в Зале Зарядье

В Зале Зарядье стартовал новый цикл «Молодые органисты». С ноября по июнь на сцене выступили около десяти артистов, представляющих органные школы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска.

Предстоящий концерт станет торжественным завершением этого цикла. Он пройдет в рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и обещает стать настоящим праздником для ценителей органной музыки.

На сцену Большого зала выйдут четыре талантливых исполнителя, которые представят сольные программы. Этот концерт будет особенно интересен тем, кто следит за новыми именами в мире органной музыки и хочет познакомиться с молодыми исполнителями.