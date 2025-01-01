Театр «Тру» представляет новый спектакль «Молодость жива»

Видные выходцы из петербургского театрального подполья, Театр «Тру», вновь обращаются к ярким экспериментам. Их новый спектакль «Молодость жива» является интересным сочетанием жанров. Авторы Александр Артемов и Настасья Хрущева описывают его как «спектакль-песню», указывая на свою уникальную интерпретацию театрального искусства.

Что ждёт зрителей?

«Молодость жива» — это не просто спектакль, а настоящая «ментальная баня», в которой актёры исследуют глубокие темы жизни и смерти. Пятеро бородатых мужчин в свитерах собираются вокруг костра с гитарами. Каждый из них делится исповедальными сагами о любви, предназначении и страданиях. Эта атмосфера доверия и открытости позволяет зрителям окунуться в мир эмоций и размышлений.

Жанровое разнообразие

Театр «Тру» характеризует свои работы как «исконно русские перформансы», «мета-панк-скази» и многое другое. Эти понятия хорошо отражают общую атмосферу нового спектакля, который уж точно не оставит равнодушным искушенного зрителя.

Премьера и информационные моменты

Премьера спектакля состоится в ближайшие выходные. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Билеты уже в продаже. Узнайте больше о спектакле и оставшиеся детали в официальных источниках театра.