Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Молодость жива
Киноафиша Молодость жива

Спектакль Молодость жива

Неподвижный ритуал для пятерых бородачей 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театр «Тру» представляет новый спектакль «Молодость жива»

Видные выходцы из петербургского театрального подполья, Театр «Тру», вновь обращаются к ярким экспериментам. Их новый спектакль «Молодость жива» является интересным сочетанием жанров. Авторы Александр Артемов и Настасья Хрущева описывают его как «спектакль-песню», указывая на свою уникальную интерпретацию театрального искусства.

Что ждёт зрителей?

«Молодость жива» — это не просто спектакль, а настоящая «ментальная баня», в которой актёры исследуют глубокие темы жизни и смерти. Пятеро бородатых мужчин в свитерах собираются вокруг костра с гитарами. Каждый из них делится исповедальными сагами о любви, предназначении и страданиях. Эта атмосфера доверия и открытости позволяет зрителям окунуться в мир эмоций и размышлений.

Жанровое разнообразие

Театр «Тру» характеризует свои работы как «исконно русские перформансы», «мета-панк-скази» и многое другое. Эти понятия хорошо отражают общую атмосферу нового спектакля, который уж точно не оставит равнодушным искушенного зрителя.

Премьера и информационные моменты

Премьера спектакля состоится в ближайшие выходные. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Билеты уже в продаже. Узнайте больше о спектакле и оставшиеся детали в официальных источниках театра.

Режиссер
Александр Артемов
В ролях
Александр Плаксин
Евгений Плаксин
Семен Афендулов
Евгений Сиротин
Василий Титунин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 сентября
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
20:00 от 1200 ₽

Фотографии

Молодость жива Молодость жива Молодость жива

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
24 сентября в 19:00 Легенда
Билеты
Киллер Джо
18+
Драма
Киллер Джо
17 октября в 19:00 Камерный театр Малыщицкого
от 1600 ₽
Кошкин дом
0+
Детский Кукольный
Кошкин дом
20 сентября в 17:00 Театр марионеток им. Деммени
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше