Группа «Молодость внутри» — российская рок-группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге. В её составе четыре талантливых музыканта: вокалист Алексей, гитарист и автор песен Сергей, басист Юрий и барабанщик Андрей.
Группа исполняет песни в жанре альтернативного рока и хард-рока, смешивая стили и направления. В их музыке гармонично переплетаются элементы электронной музыки, поп-музыки и рока. Тексты песен затрагивают важные темы любви, дружбы, стремления к свободе и философских размышлений о жизни.
Концерт группы станет отличной возможностью не только насладиться качественной живой музыкой, но и пообщаться с единомышленниками. Энергия, которая царит на выступлениях «Молодость внутри», делает каждое событие по-настоящему незабываемым.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального опыта и испытать всю мощь рок-звука.