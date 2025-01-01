Меню
Молодость внутри
Билеты от 2000₽
Киноафиша Молодость внутри

Молодость внутри

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт группы «Молодость внутри»

Группа «Молодость внутри» — российская рок-группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге. В её составе четыре талантливых музыканта: вокалист Алексей, гитарист и автор песен Сергей, басист Юрий и барабанщик Андрей.

Музыкальный стиль и тематика

Группа исполняет песни в жанре альтернативного рока и хард-рока, смешивая стили и направления. В их музыке гармонично переплетаются элементы электронной музыки, поп-музыки и рока. Тексты песен затрагивают важные темы любви, дружбы, стремления к свободе и философских размышлений о жизни.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт группы станет отличной возможностью не только насладиться качественной живой музыкой, но и пообщаться с единомышленниками. Энергия, которая царит на выступлениях «Молодость внутри», делает каждое событие по-настоящему незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального опыта и испытать всю мощь рок-звука.

Купить билет на концерт Молодость внутри

Январь
5 января понедельник
20:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 2000 ₽

