Молодость Внутри
Молодость Внутри

Молодость Внутри

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Молодость Внутри: Большой Концерт в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Молодость Внутри», который состоится в сердце Санкт-Петербурга. Это событие обещает стать ярким культурным событием для всех любителей театра и музыки.

Что вас ждет?

Концерт объединит молодых и талантливых исполнителей, которые представят уникальные номера. В программе — как классические, так и современные произведения, которые затронут сердца зрителей и подарят незабываемые эмоции.

Интересные факты

  • Концерт пройдет в одном из самых красивых театров города, который славится своей акустикой и атмосферой.
  • В числе участников — победители престижных конкурсов и фестивалей, что гарантирует высокое качество исполнения.
  • После концерта зрители смогут пообщаться с артистами и задать им вопросы о творческом пути и вдохновении.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра и в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, так как ожидается высокий интерес зрителей!

Откройте для себя мир музыки и театра на концерте «Молодость Внутри». Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
20:00 от 2100 ₽

В ближайшие дни

Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
22 сентября в 17:00 Police Station
от 600 ₽
6+
Классическая музыка
Александр Пироженко, аб-т №11
17 января в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Академические барабашки. Концерт с секретом
6+
Классическая музыка
Академические барабашки. Концерт с секретом
19 октября в 13:00 Белый зал Политехнического университета Петра Великого
от 440 ₽
