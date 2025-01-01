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Молодость Внутри. День 2: Акустика
Билеты от 1800₽
Киноафиша Молодость Внутри. День 2: Акустика

Молодость Внутри. День 2: Акустика

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Возвращение проекта «Молодость Внутри» в «16 Тонн»

Проект Антона Ипатова «Молодость Внутри» снова радует зрителей! 23 и 24 августа в популярном клубе «16 Тонн» состоятся два незабываемых концерта с совершенно разными программами.

Электрический балаган

23 августа вас ждет «Электрический балаган» — программа, которая обещает стать настоящим музыкальным праздником. Название говорит само за себя: зрителей ждут яркие эмоции и зажигательные ритмы!

Акустика

24 августа на сцене «16 Тонн» пройдет эксклюзивная акустическая программа, триумфально прошедшая в январе. Это уникальное событие, попасть на которое — большая удача. В камерной атмосфере концертов «Молодости Внутри» вы сможете насладиться теплом и интимностью квартирника, перемешанного с энергией зажигательной вечеринки.

Не упустите шанс!

К концерту готовятся не только музыканты, но и зрители. Здесь рвутся не только струны, но и бывалые кроссовки для танцпола. Не упустите возможность стать частью этого уникального перформанса!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1800 ₽

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