Молодость Внутри. День 2: Акустика

Возвращение проекта «Молодость Внутри» в «16 Тонн»

Проект Антона Ипатова «Молодость Внутри» снова радует зрителей! 23 и 24 августа в популярном клубе «16 Тонн» состоятся два незабываемых концерта с совершенно разными программами.

Электрический балаган

23 августа вас ждет «Электрический балаган» — программа, которая обещает стать настоящим музыкальным праздником. Название говорит само за себя: зрителей ждут яркие эмоции и зажигательные ритмы!

Акустика

24 августа на сцене «16 Тонн» пройдет эксклюзивная акустическая программа, триумфально прошедшая в январе. Это уникальное событие, попасть на которое — большая удача. В камерной атмосфере концертов «Молодости Внутри» вы сможете насладиться теплом и интимностью квартирника, перемешанного с энергией зажигательной вечеринки.

Не упустите шанс!

К концерту готовятся не только музыканты, но и зрители. Здесь рвутся не только струны, но и бывалые кроссовки для танцпола. Не упустите возможность стать частью этого уникального перформанса!