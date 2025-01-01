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Молодость Внутри. День 1: Электрический балаган
Билеты от 2000₽
Киноафиша Молодость Внутри. День 1: Электрический балаган

Молодость Внутри. День 1: Электрический балаган

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Возвращение проекта Антона Ипатова «Молодость Внутри» в «16 Тонн»

Проект Антона Ипатова «Молодость Внутри» снова радует своих поклонников! В этом месяце он представит две уникальные программы, каждая из которых обещает незабываемые впечатления.

23 августа: «Электрический балаган»

Первый день — это «Электрический балаган», название которого говорит само за себя. Ожидайте яркие выступления, насыщенные эмоциями и креативом. Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей музыки и театра.

24 августа: Акустика

На следующий день пройдет эксклюзивная программа «Акустика», которая триумфально прошла в «Тоннах» в январе. Это событие стало настоящим хитом, и попасть на него — большая удача. Акустический формат создает особую атмосферу, позволяя каждому зрителю ощутить всю глубину и искренность музыки.

Камерный формат «Молодости Внутри»

Каждое выступление в рамках проекта «Молодость Внутри» — это уникальный перформанс, который сочетает в себе душевный квартирник и разудалую вечеринку. Здесь рвутся не только струны, но и кроссовки для танцев. Камерная обстановка «тонновских» концертов делает их поистине незабываемыми.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события и погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2000 ₽

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12 октября в 19:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
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