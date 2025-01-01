Молодость Внутри. День 1: Электрический балаган

Возвращение проекта Антона Ипатова «Молодость Внутри» в «16 Тонн»

Проект Антона Ипатова «Молодость Внутри» снова радует своих поклонников! В этом месяце он представит две уникальные программы, каждая из которых обещает незабываемые впечатления.

23 августа: «Электрический балаган»

Первый день — это «Электрический балаган», название которого говорит само за себя. Ожидайте яркие выступления, насыщенные эмоциями и креативом. Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей музыки и театра.

24 августа: Акустика

На следующий день пройдет эксклюзивная программа «Акустика», которая триумфально прошла в «Тоннах» в январе. Это событие стало настоящим хитом, и попасть на него — большая удача. Акустический формат создает особую атмосферу, позволяя каждому зрителю ощутить всю глубину и искренность музыки.

Камерный формат «Молодости Внутри»

Каждое выступление в рамках проекта «Молодость Внутри» — это уникальный перформанс, который сочетает в себе душевный квартирник и разудалую вечеринку. Здесь рвутся не только струны, но и кроссовки для танцев. Камерная обстановка «тонновских» концертов делает их поистине незабываемыми.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события и погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения!