Спектакль Молодильные яблоки

Сказка о Царе Еремее, царской дочке Марье и трех женихах

В Новый театр Сочи приглашают на волшебный спектакль, в котором зрители станут свидетелями увлекательной истории о царе Еремее. Он решил выдать свою дочь Марью замуж и пообещал в качестве приданого все свое царство. На этот маневр отозвались три жениха: Змей Горыныч, Кощей Бессмертный и Иван, крестьянский сын.

Царь решает, что его дочери достанется тот, кто принесет молодильные яблоки. Женихи отправляются к бабе Яге, ведь только она знает, где растут волшебные плоды. По дороге начинаются споры и ссоры между ними, а также турниры и состязания. Но не все так просто: баба Яга соглашается помочь, и даже сама омолаживается. Кощей и Змей тоже не могут устоять перед искушением и пробуют молодильные яблоки.

Что же будет дальше? Как закончится эта история? Зрители смогут узнать об этом, посетив спектакль. Обещается неожиданное продолжение и счастливый финал с двумя свадьбами!

Спектакль особенно понравится любителям сказочных историй и семейного театра. Не пропустите возможность окунуться в мир волшебства и чудес!