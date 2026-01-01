Оповещения от Киноафиши
Молодильные яблоки
Киноафиша Молодильные яблоки

Спектакль Молодильные яблоки

Постановка
Новый театр Сочи 0+
Возраст 0+

О спектакле

Сказка о Царе Еремее, царской дочке Марье и трех женихах

В Новый театр Сочи приглашают на волшебный спектакль, в котором зрители станут свидетелями увлекательной истории о царе Еремее. Он решил выдать свою дочь Марью замуж и пообещал в качестве приданого все свое царство. На этот маневр отозвались три жениха: Змей Горыныч, Кощей Бессмертный и Иван, крестьянский сын.

Царь решает, что его дочери достанется тот, кто принесет молодильные яблоки. Женихи отправляются к бабе Яге, ведь только она знает, где растут волшебные плоды. По дороге начинаются споры и ссоры между ними, а также турниры и состязания. Но не все так просто: баба Яга соглашается помочь, и даже сама омолаживается. Кощей и Змей тоже не могут устоять перед искушением и пробуют молодильные яблоки.

Что же будет дальше? Как закончится эта история? Зрители смогут узнать об этом, посетив спектакль. Обещается неожиданное продолжение и счастливый финал с двумя свадьбами!

Спектакль особенно понравится любителям сказочных историй и семейного театра. Не пропустите возможность окунуться в мир волшебства и чудес!

Март
28 марта суббота
12:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1300 ₽

