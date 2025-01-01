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Киноафиша Молодежный камерный оркестр ЗКР, аб-т №10

Молодежный камерный оркестр ЗКР, аб-т №10

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
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Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
2 сентября в 19:00 Колизей
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Space Jazz: Nina Simone
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Джаз
Space Jazz: Nina Simone
31 июля в 21:00 Планетарий 1
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Концерт "О любви...", аб-т №5
14 февраля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
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