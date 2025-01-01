Выставка молодых дизайнеров в Новосибирске

Выставка, подготовленная Новосибирским государственным художественным музеем совместно с Новосибирским отделением Союза дизайнеров России и Институтом искусств НГПУ, пройдет при поддержке Министерства культуры Новосибирской области. Экспозиция представит более 150 работ молодых дизайнеров из разных уголков России — от Балтийска до Хабаровска.

Международный конкурс

Конкурс дизайнеров получил статус международного благодаря участию художников из Казахстана и Израиля. В 2025 году каждый участник мог выбрать для своей работы любую тему, проявив свою индивидуальность и творческий подход.

Цели конкурса

Основной целью конкурса является развитие и стимулирование творческой активности школьников. Он направлен на выявление инновационных решений в области графического дизайна и создание условий для обмена мнениями между молодыми авторами. Участие в таком мероприятии способствует развитию интеллектуального и творческого потенциала участников, а также повышает их профессиональную ориентацию.

Номинации и возрастные категории

Конкурс проходит в трех номинациях: «Плакат», «Открытка» и «Иллюстрация». Участники разделены по возрастным категориям: 6-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет. Это позволяет каждому ребенку проявить свои таланты в соответствии с его возрастом.

Награждение победителей

На финальном мероприятии выставки организаторы и спонсоры конкурса наградят победителей. В каждой номинации три участника получат дипломы лауреатов 1, 2 и 3 степени, а также дополнительные призы для поощрения отличившихся авторов. Это отличный шанс для юных дизайнеров получить признание и encouragement, развивая свои навыки дальше.