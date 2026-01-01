Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Molly Fest
Киноафиша Molly Fest

Molly Fest

16+
Возраст 16+

О концерте

Molly Fest в лофт-парке Подземка

В Лофт-парке «Подземка» пройдет музыкальное мероприятие, которое порадует всех поклонников группы Пошлая Молли. Гостей ждет атмосферная программа с инструментальной версией самых известных треков коллектива. Особое внимание зрителей будет приковано к голосу Кирилла Бледного, который станет неотъемлемой частью шоу.

Будьте готовы к дикой энергии и неподражаемой атмосфере на Molly Fest! Не упустите возможность провести вечер в компании любителей танцевальной музыки. Постарайтесь сделать музыку громче, наденьте свои кроссовки и наслаждайтесь танцполом!

Имейте в виду, что сама группа Пошлая Молли в этот вечер не сможет присутствовать, однако весь инструментал будет представлен в их исполнении. Это уникальный шанс ощутить дух музыки группы в живом формате!

Не упустите возможность стать частью захватывающего вечера. Приходите и дайте волю своим эмоциям!

Купить билет на концерт Molly Fest

Помощь с билетами
В других городах
Март
19 марта четверг
20:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 1490 ₽
20 марта пятница
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1490 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Майкла Джексона при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Майкла Джексона при свечах
9 октября в 19:00 Концертный зал РЦСО
от 1900 ₽
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026
16+
Хип-хоп
Friendly Thug 52 NGG | Mille Grazie TOUR 2026
8 ноября в 19:00 Ангар
от 3000 ₽
Сольный стендап-концерт Вани Усовича
18+
Юмор
Сольный стендап-концерт Вани Усовича
13 мая в 21:30 Концертный зал РЦСО
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше