Molly Fest в лофт-парке Подземка

В Лофт-парке «Подземка» пройдет музыкальное мероприятие, которое порадует всех поклонников группы Пошлая Молли. Гостей ждет атмосферная программа с инструментальной версией самых известных треков коллектива. Особое внимание зрителей будет приковано к голосу Кирилла Бледного, который станет неотъемлемой частью шоу.

Будьте готовы к дикой энергии и неподражаемой атмосфере на Molly Fest! Не упустите возможность провести вечер в компании любителей танцевальной музыки. Постарайтесь сделать музыку громче, наденьте свои кроссовки и наслаждайтесь танцполом!

Имейте в виду, что сама группа Пошлая Молли в этот вечер не сможет присутствовать, однако весь инструментал будет представлен в их исполнении. Это уникальный шанс ощутить дух музыки группы в живом формате!

Не упустите возможность стать частью захватывающего вечера. Приходите и дайте волю своим эмоциям!