Molly Fest. Glamour Tour 2025

Приготовься погрузиться в мир незабываемой музыки и фееричных танцев на самом атмосферном мероприятии - Molly Fest! Настало время надеть свои любимые кроссовки, включить громкую музыку и выйти на танцпол.
Molly Fest обещает стать настоящим праздником для всех любителей ярких эмоций и зажигательных мелодий. В этом году вы сможете насладиться великолепным инструментальным сопровождением, созданным именно для этого шоу.
Обратите внимание, что на нашем мероприятии не будет самой группы Пошлая Молли. Однако, голос Кирилла Бледного останется с вами, добавляя особый шарм в каждую композицию. Это великолепное сочетание живого звука и мощной энергии не оставит равнодушными зрителей.
Эта осень обещает быть яркой и запоминающейся. Так что приходи и сделай музыку громче вместе с нами на Molly Fest!