Molly Fest. Glamour Tour 2025
Киноафиша Molly Fest. Glamour Tour 2025

Molly Fest. Glamour Tour 2025

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Molly Fest: Гламурное Турне 2025

Приготовься погрузиться в мир незабываемой музыки и фееричных танцев на самом атмосферном мероприятии - Molly Fest! Настало время надеть свои любимые кроссовки, включить громкую музыку и выйти на танцпол.

Что ждет гостей?

Molly Fest обещает стать настоящим праздником для всех любителей ярких эмоций и зажигательных мелодий. В этом году вы сможете насладиться великолепным инструментальным сопровождением, созданным именно для этого шоу.

Детали мероприятия

Обратите внимание, что на нашем мероприятии не будет самой группы Пошлая Молли. Однако, голос Кирилла Бледного останется с вами, добавляя особый шарм в каждую композицию. Это великолепное сочетание живого звука и мощной энергии не оставит равнодушными зрителей.

Присоединяйся!

Эта осень обещает быть яркой и запоминающейся. Так что приходи и сделай музыку громче вместе с нами на Molly Fest!

Купить билет на концерт

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 16 октября
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
20:00 от 1990 ₽
Новосибирск, 20 октября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 1990 ₽

Фотографии

Molly Fest. Glamour Tour 2025 Molly Fest. Glamour Tour 2025 Molly Fest. Glamour Tour 2025

