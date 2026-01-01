Спектакль «Молитва». Олег Погудин

Оповещения от Киноафиши
«Молитва». Олег Погудин
Билеты от 3000₽
12+
О спектакле

Концерт Олега Погудина «Молитва» в театре Камбуровой

Во время Великого поста народный артист России Олег Погудин вновь порадует зрителей программой «Молитва». Этот концерт основан на духовных стихах иеромонаха Романа, который продолжает многовековые традиции русской духовной поэзии.

Стихи иеромонаха наполнены глубокими эмоциями: они выражают скорбь, боль, покаяние и первые проблески пробуждающейся души. Как отмечал писатель Валентин Распутин, в этих произведениях можно найти «счастливые слёзы её обретения».

Духовные размышления

Святитель Феофан Затворник подчеркивал, что «молитва — это ума и сердца к Богу возношение». Он говорил о том, что она включает в себя славословие, благодарение и просьбы о необходимых душевных и телесных благословениях.

Все представленные в программе песни и стихи — это мощные произведения, рожденные «от избытка любви и желания Бога». Они звучат как покаянные, так и торжествующие мелодии, хранящие в себе биение «сокрушённого сердца» и наполненные тихим светом, который никогда не поглотит тьма.

Исполнители
Олег Погудин

Апрель
4 апреля суббота
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 3000 ₽

