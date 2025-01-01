Меню
Мольер. Экспромт
Киноафиша Мольер. Экспромт

Спектакль Мольер. Экспромт

Постановка
Школа драматического искусства 12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль «Мольер. Экспромт»: Заглянем в мир репетиций

Большой зал Мейерхольда Сцены на Новослободской превратится в уникальное репетиционное пространство, где зрители станут свидетелями творческого процесса театра Мольера. Выпускники актерского курса МГПУ, под руководством своего мастера Олега Малахова, представляют свою интерпретацию по мотивам пьес великого комедиографа XVII века.

Уникальный опыт для зрителей

«Мольер. Экспромт» предлагает вам почувствовать себя участником репетиции. Артисты могут обратиться к вам за советом и поддержкой, а также ждут ваших аплодисментов. Этот спектакль открывает завесу над процессом создания театрального искусства и демонстрирует его закулисную жизнь.

Вдохновение из мира Мольера

В основе постановки лежит комедия Мольера «Версальский экспромт», написанная в 1663 году. Эта пьеса не просто развлекает зрителей, но и обнажает соперничество между двумя театрами того времени: Бургундским отелем и труппой Мольера. В ней звучат острые шутки и критические замечания, которые подчеркивают всю иронию театрального мира.

Команда и концепция

Постановка включает в себя талантливых артистов, занятых в качестве недавних студентов МГПУ и их мастера — Олега Малахова, который является не только ведущим мастером сцены, но и вдохновителем этого интересного проекта. В процессе игры артисты исследуют различные формы и смыслы, определяя собственные эстетические принципы, что делает этот спектакль насыщенным и многослойным.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта и погрузиться в мир творчества Мольера!

Режиссер
Олег Малахов
В ролях
Олег Малахов
Мария Киселева
Иван Товмасян
Анна Кутняк
Арина Фильченкова

Купить билет на спектакль Мольер. Экспромт

Ноябрь
9 ноября воскресенье
18:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 800 ₽

