Молчаново золото. Шоу Stand Up Импровизации №2

Уникальное импровизационное шоу: Stand Up от Сергея Молчанова

Сбор гостей в 20:30. Начало в 21:00. Приглашаем вас на полностью импровизационное Stand Up шоу от одного из лучших импровизаторов страны — Сергея Молчанова!

Что ожидает зрителей?

Каждое шоу уникально и неповторимо, ведь здесь нет ни сценария, ни заготовленных шуток. Вас ждет полтора часа живого общения с Сергеем, во время которого на глазах у зрителей рождается комедия! Это событие трудно описать словами — его необходимо увидеть!

Не пропустите возможность!

Важно! Приобретайте билеты заранее, так как предыдущие шоу показывают, что за несколько дней до мероприятия билеты могут быть распроданы. Убедитесь, что у вас есть возможность насладиться уникальным опытом.

Посмотрите шоу на YouTube

Чтобы составить представление о формате и атмосфере шоу, вы можете ознакомиться с записями на YouTube канале Сергея Молчанова. Это отличный способ подготовиться к вечеру смеха и хорошего настроения!