Новая комедия о любви и обмане от Артёма Рудого

В театре ожидается премьера захватывающей комедии, где переплетаются любовь и мистификации. Главная героиня, Сюзан, уверена, что наконец-то нашла своего идеального партнера – богатого и галантного Пьера, который не только покоряет её сердце, но и обещает сделать из неё кинозвезду.

Сюжет

Однако под сказочной оболочкой скрываются неожиданные повороты. Пьер оказывается изобретательным манипулятором, который вводит Сюзан в заблуждение. На протяжении спектакля ей предстоит разобраться с его хитроумными уловками. Комедия открывает важную тему о том, как легко можно быть обманутым в погоне за мечтой.

Успех на мировой сцене

Эта комедия уже завоевала любовь зрителей в 35 странах мира и продолжает радовать публику своим остроумным сценарием и забавными ситуациями. Спектакль обещает не только смех, но и заставит задуматься о настоящих чувствах и истинной ценности любви.

Творческая команда

Режиссёр-постановщик спектакля – Артём Рудой, который известен своими оригинальными постановками. В главных ролях зрители смогут увидеть талантливых актёров: Артёма Рудого, Надежду Крутова, Светлану Смурага, Павла Семенихина и Дмитрия Торбича, каждый из которых привнесёт в спектакль свою уникальную энергетику.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории о любви и deception на сцене!