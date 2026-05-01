Спектакль Мои Университеты

Любовь и дружба, труд и хлеб в спектакле «Мои университеты»

Премьера спектакля состоялась 15 ноября 2024 года. В центре сюжета — юный Пешков, который мечтает поступить в Казанский университет. Однако жизнь готовит для него совершенно иное «образование». Оказавшись в обществе пекарей, он начинает взрослеть, сталкиваясь с настоящими гранями жизни, порой печальными.

На протяжении спектакля зритель вместе с героем узнает о ценностях любви и дружбы, труда и хлеба. Эти «университеты» научат его не черстветь душой и преодолевать трудности с юмором и иронией. Главная мысль спектакля — жизнь продолжается, и она требует от нас стойкости и оптимизма.

Спектакль идет без антракта, что позволяет сохранить напряжение и эмоции на протяжении всего действия.