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Мои букашечки
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Спектакль Мои букашечки

Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Возраст 0+

О спектакле

Летнее волшебство на Крошечной сцене

На «Крошечной сцене» Красноярского театра кукол поселилось лето. Мир, сотканный из утреннего света и шелеста листвы, наполнен удивительными существами, готовыми стать героями нового спектакля.

Зрители окажутся в сказочном пространстве, где просыпается и умывается божья коровка, а муравьи усердно строят мост из тонких веточек. Улитка, как бесстрашный канатоходец, перебирается через пропасть. Жук-скарабей с усердием катит травяной шарик к своей норке. Все герои представлены крупно и близко, создавая ощущение осязаемости.

Артисты выступают в роли добрых проводников, знакомя зрителей с именами каждой из букашечек: Божья коровка, Лягушка-квакушка, Гусеница, Светлячок. В этом названии скрыты нежность и уважение к природе, а также приглашение запомнить каждого персонажа.

К финалу спектакля, когда спускается вечер, пространство озаряется светлячками. Светятся костюмы артистов, лопухи и глаза зрителей, создавая волшебную атмосферу.

Эта история станет интересной не только для самых маленьких зрителей, но и для взрослых, кто помнит радость детских наблюдений за миром под травой. Приходите, чтобы вспомнить о лете, спрятанном в каждом из нас.

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
9 сентября среда
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
10 сентября четверг
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
6 октября вторник
10:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119

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