Спектакль для всей семьи по мотивам книги Давида Циричи

О чем спектакль?

Пронзительная и тёплая история о псе по имени Мох, который потерял семью, но сохранил веру в жизнь и обрёл новый дом. Мох — верный, наивный, честный, смелый и настоящий друг, о котором мечтали многие в детстве.

Когда-то мир щенка был прост и наполнен привычными радостями: запахами раннего утра, лимонного пирога и звуками детских голосов. Но однажды всё рушится: война стирает их уютный мир с лица земли. Мох остаётся один среди руин, незнакомых запахов и чужих голосов.

Невероятное путешествие Моха

Он отправляется в невероятное путешествие, проходя путь бродячих собак. Мох становится гладиатором, превращается в тюремщика и затем в беглеца. Жизнь Моха состоит из сплошных потерь и препятствий, но он продолжает двигаться вперёд, ведя за собой веру в то, что, возможно, где-то там – его потерянная семья.

Его нос — это компас, а память живёт в запахах, которые становятся путеводной нитью. Как же видит этот мир пёс? Театр предоставляет зрителям уникальную возможность представить это и погрузиться в историю с помощью выразительных средств драматического театра, театра предмета и театра кукол.

Уникальный опыт для всех зрителей

Спектакль "Мох. История одного пса" – это не только остросюжетное путешествие, но и притча о том, как даже в разрушенном мире можно сохранить веру, надежду и любовь. Это история, которая может затронуть сердца зрителей всех возрастов.