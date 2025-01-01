Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мох. История одного пса
Билеты от 2000₽
Киноафиша Мох. История одного пса

Спектакль Мох. История одного пса

Постановка
Шалом. Сцена на Новослободской 12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Спектакль для всей семьи по мотивам книги Давида Циричи

О чем спектакль?

Пронзительная и тёплая история о псе по имени Мох, который потерял семью, но сохранил веру в жизнь и обрёл новый дом. Мох — верный, наивный, честный, смелый и настоящий друг, о котором мечтали многие в детстве.

Когда-то мир щенка был прост и наполнен привычными радостями: запахами раннего утра, лимонного пирога и звуками детских голосов. Но однажды всё рушится: война стирает их уютный мир с лица земли. Мох остаётся один среди руин, незнакомых запахов и чужих голосов.

Невероятное путешествие Моха

Он отправляется в невероятное путешествие, проходя путь бродячих собак. Мох становится гладиатором, превращается в тюремщика и затем в беглеца. Жизнь Моха состоит из сплошных потерь и препятствий, но он продолжает двигаться вперёд, ведя за собой веру в то, что, возможно, где-то там – его потерянная семья.

Его нос — это компас, а память живёт в запахах, которые становятся путеводной нитью. Как же видит этот мир пёс? Театр предоставляет зрителям уникальную возможность представить это и погрузиться в историю с помощью выразительных средств драматического театра, театра предмета и театра кукол.

Уникальный опыт для всех зрителей

Спектакль "Мох. История одного пса" – это не только остросюжетное путешествие, но и притча о том, как даже в разрушенном мире можно сохранить веру, надежду и любовь. Это история, которая может затронуть сердца зрителей всех возрастов.

Купить билет на спектакль Мох. История одного пса

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
21 декабря воскресенье
18:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 2000 ₽
6 января вторник
13:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 2000 ₽
10 января суббота
13:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 3200 ₽
8 февраля воскресенье
15:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 2000 ₽
21 февраля суббота
15:00
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Новогодняя история игрушек
0+
Детские елки Детский
Новогодняя история игрушек
28 декабря в 13:00 Денди
от 1050 ₽
Хулиган и классик. Идеальная пара
16+
Комедия
Хулиган и классик. Идеальная пара
3 апреля в 12:00 Дворец на Яузе
Билеты
Москва от заката до рассвета
12+
Мюзикл Иммерсивный Танцевальный
Москва от заката до рассвета
27 февраля в 20:00 Театральное пространство «Одеон»
от 6500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше