Могучая кучка. Виктор Николаев
12+
Музыка 'Могучей кучки' в особняке Шрёдера

В России их называли «кучкисты» или «Балакиревский кружок», за рубежом их именовали «Русской пятёркой». Маленькая, но «Могучая кучка» - так они сами о себе говорили. Это объединение пяти русских композиторов - Балакирева, Бородина, Мусоргского, Кюи и Римского-Корсакова - явилось важной вехой в истории русской музыки. Их цель состояла в том, чтобы вознести русскую музыку до уровня классической, на фоне доминирования западных традиций.

«Могучая кучка» собралась в конце 50-х – начале 60-х годов 19 века, объединив наиболее талантливых композиторов молодого поколения. Их шедевры продолжают вдохновлять музыкантов и зрителей по всему миру.

Концерт в старинном особняке

Скоро особняк Шрёдера, который когда-то принимал композиторов «Могучей кучки», снова наполнится музыкой. Пианист-виртуоз Виктор Николаев исполнит произведения великих мастеров, подарив зрителям радость соприкосновения с настоящим искусством.

Программа концерта

  • Ц. А. Кюи - «Экспромт-каприс»
  • Н. А. Римский-Корсаков - «Сюита-фантазия» на темы оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» (концертная обработка А. Каменского)
  • А. П. Бородин - «Ноктюрн» из 2-го струнного квартета (концертная обработка С. Фейнберга)
  • М. А. Балакирев - «Исламей» (восточная фантазия)
  • М. П. Мусоргский - «Картинки с выставки» (воспоминание о Викторе Гартмане)
  • Н. А. Римский-Корсаков - «Полет шмеля»

Не упустите возможность стать частью культурного события, которое соединяет музыкальные традиции России с наследием «Могучей кучки». Вас ждёт погружение в атмосферу вдохновения и таланта.

Октябрь
24 октября пятница
19:00
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
от 800 ₽

