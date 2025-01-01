Могучая кучка. Виктор Николаев

В России их называли «кучкисты» или «Балакиревский кружок», за рубежом их именовали «Русской пятёркой». Маленькая, но «Могучая кучка» - так они сами о себе говорили. Это объединение пяти русских композиторов - Балакирева, Бородина, Мусоргского, Кюи и Римского-Корсакова - явилось важной вехой в истории русской музыки. Их цель состояла в том, чтобы вознести русскую музыку до уровня классической, на фоне доминирования западных традиций.
«Могучая кучка» собралась в конце 50-х – начале 60-х годов 19 века, объединив наиболее талантливых композиторов молодого поколения. Их шедевры продолжают вдохновлять музыкантов и зрителей по всему миру.
Скоро особняк Шрёдера, который когда-то принимал композиторов «Могучей кучки», снова наполнится музыкой. Пианист-виртуоз Виктор Николаев исполнит произведения великих мастеров, подарив зрителям радость соприкосновения с настоящим искусством.
