Филармонический музыкально-литературный лекторий

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится филармонический музыкально-литературный лекторий, который проведёт народный артист Республики Татарстан, художник-руководитель и режиссёр Владимир Васильев.

Тема лекций — «Могучая кучка». Это творческое содружество русских композиторов сформировалось в Санкт-Петербурге в конце 1850-х — начале 1860-х годов. В его состав вошли выдающиеся музыканты: М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков и Ц. А. Кюи. Их произведения оказали значительное влияние на развитие не только русской, но и мировой музыки.

Лекторий станет интересным событием для всех, кто увлекается историей музыкального искусства и хочет больше узнать о творчестве русских композиторов XIX века.