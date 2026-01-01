Оповещения от Киноафиши
«Могучая кучка»: М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, М.А. Балакирев и Ц.А. Кюи
Возраст 6+

Филармонический музыкально-литературный лекторий

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится филармонический музыкально-литературный лекторий, который проведёт народный артист Республики Татарстан, художник-руководитель и режиссёр Владимир Васильев.

Тема лекций — «Могучая кучка». Это творческое содружество русских композиторов сформировалось в Санкт-Петербурге в конце 1850-х — начале 1860-х годов. В его состав вошли выдающиеся музыканты: М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков и Ц. А. Кюи. Их произведения оказали значительное влияние на развитие не только русской, но и мировой музыки.

Лекторий станет интересным событием для всех, кто увлекается историей музыкального искусства и хочет больше узнать о творчестве русских композиторов XIX века.

Март
4 марта среда
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 500 ₽

