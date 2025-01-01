Возвращение к классике: «Мое загляденье» в 13-й студии

Василий Листиков — жизнерадостный бухгалтер, который стремится стать идеальным человеком. Его доброта и наивность сталкиваются с коварством и предательством близких, но это не сбивает его с пути. Напротив, каждое испытание воодушевляет Васю на новые свершения. Какова же судьба этого простого человека в мире, полном обыденности?

Пьеса «Мое загляденье» написана известным советским драматургом Алексеем Арбузовым, который считал её своим лучшим произведением. Интересно, что несмотря на высокую оценку автора, эта пьеса не пользовалась успехом в своё время. Однако современная театральная труппа «13-я студия» предлагает новый взгляд на этот материал, исследуя темы времени и человеческих отношений.

Советская драматургия в современном театре

Советская драматургия редко встречается в репертуарах современных театров, что делает эту постановку особенно ценной. Возможно, пришло время переосмыслить и вернуть зрителям то хорошее, что было заложено в классических произведениях.

Не упустите возможность увидеть «Мое загляденье» и погрузиться в атмосферу, полную искренности и глубины. Эта выставка станет не только театральным событием, но и возможностью задуматься о вечных вопросах человечности и идеала.