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Мое пристрастие к Диккенсу, или Детство в опрокинутом мире
Киноафиша Мое пристрастие к Диккенсу, или Детство в опрокинутом мире

Спектакль Мое пристрастие к Диккенсу, или Детство в опрокинутом мире

Постановка
Малый театр кукол МТК 12+
Режиссер Ксения Проценко
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Семейная хроника XX века в Малом театре кукол

Малый театр кукол представляет спектакль «Мое пристрастие к Диккенсу, или Детство в опрокинутом мире». Эта постановка — семейная хроника XX века, рассказывающая о девочке с богатой фантазией и страстью к литературе, которая умело переживает сложные времена, как для своей страны, так и для своей семьи.

Сюжет

История погружает зрителей в мир, где реальность переплетается с вымыслом. Главная героиня, обладая сильным воображением, находит утешение в литературе, что помогает ей справиться с жизненными трудностями. Спектакль пронизан духом Диккенса, его умением видеть красоту в повседневной жизни и одновременно отражать трагедии своего времени.

Для кого спектакль?

Рекомендовано тем, кто ищет реальность в вымысле и хочет увидеть, как литература может влиять на судьбы людей. Это история о надежде, любви и силе человеческого духа, которую можно понять и почувствовать в любой ситуации.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

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