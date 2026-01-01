Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моё ленинградское детство
Киноафиша Моё ленинградское детство

Спектакль Моё ленинградское детство

6+
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальная постановка по мотивам автобиографической повести Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы»

На МКЗ «Зарядье» зрителей ожидает спектакль по мотивам автобиографической повести Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». Эта история погружает в мир детей, переживших блокаду Ленинграда, и предоставляет возможность взглянуть на трагические события с точки зрения юной неизбалованной невинности.

Спектакль «Мое ленинградское детство» станет важным моментом для родителей и педагогов, желающих обсудить сложные темы с детьми. Постановка помогает затронуть вопросы о войне и блокаде через призму детского восприятия, что делает тематику более доступной и понятной.

Не упустите шанс посетить этот глубокий и эмоциональный спектакль. Он заставит задуматься о ценности жизни и детства в самые трудные времена, привнося актуальную ноту в наше понимание истории.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше