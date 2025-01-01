18 и 19 ноября театр на Таганке представит долгожданную российскую премьеру спектакля «Модильяни». Эта постановка расскажет о последних годах жизни великого итальянского художника Амедео Модильяни.
«Модильяни» — это история о любви, искусстве и непростой внутренней борьбе. В центре внимания — отношения Амедео с юной Жанной Эбютерн. Их романтика, полная испытаний, противопоставлена борьбе художника за истину и красоту в мире искусства. Зрители погрузятся в парижскую атмосферу начала XX века, где за фасадом богемной жизни скрывались драма, боль и поиск смысла.
Создатели и исполнители
Автор пьесы — Ирада Берг, драматург, член Союза писателей Санкт-Петербурга и продюсер культурных проектов.
Режиссёр-постановщик — Стася Толстая, актриса и режиссёр, уже зарекомендовавшая себя благодаря ярким театральным и кинопроектам.
В главных ролях:
О Модильяни и его мире
Постановка сосредоточена на последних годах жизни Амедео Модильяни — времени, когда его уникальный стиль начал приносить признание. Спектакль раскрывает его внутреннюю борьбу: искания в искусстве, любовь к Жанне и непростую жизнь в условиях болезни и бедности.
Эти годы — кульминация творческого пути художника, его конфликтов с обществом и стремления к совершенству. Фраза Модильяни: «Искусство — это не профессия, а состояние просветления» — становится лейтмотивом постановки, задавая ей философский и глубокий тон.
Почему стоит увидеть
Спектакль «Модильяни» приглашает зрителей стать свидетелями этой драматической и вдохновляющей истории, которая останется в сердце каждого, кто прикоснётся к миру великого художника.
Не упустите возможность окунуться в захватывающее путешествие по миру искусства и человеческих страстей!