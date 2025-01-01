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Модильяни
Киноафиша Модильяни

Спектакль Модильяни

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля о страсти, искусстве и любви

18 и 19 ноября театр на Таганке представит долгожданную российскую премьеру спектакля «Модильяни». Эта постановка расскажет о последних годах жизни великого итальянского художника Амедео Модильяни.

«Модильяни» — это история о любви, искусстве и непростой внутренней борьбе. В центре внимания — отношения Амедео с юной Жанной Эбютерн. Их романтика, полная испытаний, противопоставлена борьбе художника за истину и красоту в мире искусства. Зрители погрузятся в парижскую атмосферу начала XX века, где за фасадом богемной жизни скрывались драма, боль и поиск смысла.

Создатели и исполнители

Автор пьесы — Ирада Берг, драматург, член Союза писателей Санкт-Петербурга и продюсер культурных проектов.
Режиссёр-постановщик — Стася Толстая, актриса и режиссёр, уже зарекомендовавшая себя благодаря ярким театральным и кинопроектам.

В главных ролях:

  • Павел Табаков, известный актёр театра и кино, чей талант раскрылся в спектаклях МХТ имени Чехова и других знаковых постановках.
  • Юлия Хлынина, лауреат премий «Золотой Орёл» и «МК», звезда театра и кино, исполнившая более 30 ролей в фильмах и сериалах.

О Модильяни и его мире

Постановка сосредоточена на последних годах жизни Амедео Модильяни — времени, когда его уникальный стиль начал приносить признание. Спектакль раскрывает его внутреннюю борьбу: искания в искусстве, любовь к Жанне и непростую жизнь в условиях болезни и бедности.

Эти годы — кульминация творческого пути художника, его конфликтов с обществом и стремления к совершенству. Фраза Модильяни: «Искусство — это не профессия, а состояние просветления» — становится лейтмотивом постановки, задавая ей философский и глубокий тон.

Почему стоит увидеть

  • Потрясающая игра актеров. Павел Табаков и Юлия Хлынина воплощают сложные образы, наполняя их страстью, переживаниями и искренностью.
  • Атмосфера эпохи. Спектакль погружает в Париж начала XX века — эпоху художников, поэтов и романтиков.
  • Вечные вопросы. Что важнее: любовь или творчество? Как обрести гармонию в хаосе чувств?

Спектакль «Модильяни» приглашает зрителей стать свидетелями этой драматической и вдохновляющей истории, которая останется в сердце каждого, кто прикоснётся к миру великого художника.

Не упустите возможность окунуться в захватывающее путешествие по миру искусства и человеческих страстей!

Режиссер
Стася Толстая
В ролях
Павел Табаков
Павел Табаков
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 ноября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 2000 ₽

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