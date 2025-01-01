Спектакль Модильяни

Премьера спектакля о страсти, искусстве и любви

18 и 19 ноября театр на Таганке представит долгожданную российскую премьеру спектакля «Модильяни». Эта постановка расскажет о последних годах жизни великого итальянского художника Амедео Модильяни.

«Модильяни» — это история о любви, искусстве и непростой внутренней борьбе. В центре внимания — отношения Амедео с юной Жанной Эбютерн. Их романтика, полная испытаний, противопоставлена борьбе художника за истину и красоту в мире искусства. Зрители погрузятся в парижскую атмосферу начала XX века, где за фасадом богемной жизни скрывались драма, боль и поиск смысла.

Создатели и исполнители

Автор пьесы — Ирада Берг, драматург, член Союза писателей Санкт-Петербурга и продюсер культурных проектов.

Режиссёр-постановщик — Стася Толстая, актриса и режиссёр, уже зарекомендовавшая себя благодаря ярким театральным и кинопроектам.

В главных ролях:

Павел Табаков , известный актёр театра и кино, чей талант раскрылся в спектаклях МХТ имени Чехова и других знаковых постановках.

, известный актёр театра и кино, чей талант раскрылся в спектаклях МХТ имени Чехова и других знаковых постановках. Юлия Хлынина, лауреат премий «Золотой Орёл» и «МК», звезда театра и кино, исполнившая более 30 ролей в фильмах и сериалах.

О Модильяни и его мире

Постановка сосредоточена на последних годах жизни Амедео Модильяни — времени, когда его уникальный стиль начал приносить признание. Спектакль раскрывает его внутреннюю борьбу: искания в искусстве, любовь к Жанне и непростую жизнь в условиях болезни и бедности.

Эти годы — кульминация творческого пути художника, его конфликтов с обществом и стремления к совершенству. Фраза Модильяни: «Искусство — это не профессия, а состояние просветления» — становится лейтмотивом постановки, задавая ей философский и глубокий тон.

Почему стоит увидеть

Потрясающая игра актеров. Павел Табаков и Юлия Хлынина воплощают сложные образы, наполняя их страстью, переживаниями и искренностью.

Атмосфера эпохи. Спектакль погружает в Париж начала XX века — эпоху художников, поэтов и романтиков.

Вечные вопросы. Что важнее: любовь или творчество? Как обрести гармонию в хаосе чувств?

Спектакль «Модильяни» приглашает зрителей стать свидетелями этой драматической и вдохновляющей истории, которая останется в сердце каждого, кто прикоснётся к миру великого художника.

Не упустите возможность окунуться в захватывающее путешествие по миру искусства и человеческих страстей!