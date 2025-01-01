Модернизм. Золотой век

Вечер классической музыки в Филармонии "Триумф"
Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки, где прозвучат произведения выдающихся композиторов XX века. Исполнители создадут неповторимую атмосферу, которая погрузит вас в мир музыки.
Исполнители
- Евгений Слипаков (скрипка)
- Анна Когун (виолончель)
- Дарья Смольникова (флейта)
- Елизавета Бабченко (гобой)
- Вероника Карчемкина (фагот)
- Валерий Пстыга (фагот)
- Максим Кувычко (валторна)
- Анастасия Иванова (фортепиано)
Программа вечера
- Франсис Пуленк (1899–1963) – Секстет для фортепиано, флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны до мажор, FP 100
- Пауль Хиндемит (1895–1963) – Квартет для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано (1938)
- Богуслав Мартину (1890–1959) – Секстет для духовых и фортепиано, H. 174
* Обратите внимание, что в программе возможны изменения.