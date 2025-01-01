Модернизм. Золотой век

Вечер классической музыки в Филармонии "Триумф"

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки, где прозвучат произведения выдающихся композиторов XX века. Исполнители создадут неповторимую атмосферу, которая погрузит вас в мир музыки.

Исполнители

Евгений Слипаков (скрипка)

Анна Когун (виолончель)

Дарья Смольникова (флейта)

Елизавета Бабченко (гобой)

Вероника Карчемкина (фагот)

Валерий Пстыга (фагот)

Максим Кувычко (валторна)

Анастасия Иванова (фортепиано)

Программа вечера

Франсис Пуленк (1899–1963) – Секстет для фортепиано, флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны до мажор, FP 100

Пауль Хиндемит (1895–1963) – Квартет для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано (1938)

Богуслав Мартину (1890–1959) – Секстет для духовых и фортепиано, H. 174

* Обратите внимание, что в программе возможны изменения.