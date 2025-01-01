Меню
Модернизм. Золотой век
6+
Вечер классической музыки в Филармонии "Триумф"

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки, где прозвучат произведения выдающихся композиторов XX века. Исполнители создадут неповторимую атмосферу, которая погрузит вас в мир музыки.

  • Евгений Слипаков (скрипка)
  • Анна Когун (виолончель)
  • Дарья Смольникова (флейта)
  • Елизавета Бабченко (гобой)
  • Вероника Карчемкина (фагот)
  • Валерий Пстыга (фагот)
  • Максим Кувычко (валторна)
  • Анастасия Иванова (фортепиано)

  • Франсис Пуленк (1899–1963) – Секстет для фортепиано, флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны до мажор, FP 100
  • Пауль Хиндемит (1895–1963) – Квартет для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано (1938)
  • Богуслав Мартину (1890–1959) – Секстет для духовых и фортепиано, H. 174

* Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Февраль
27 февраля пятница
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 400 ₽

