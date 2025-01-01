Modern Talking Party

Для всех любителей золотого периода Диско мы приглашаем вас на уникальную вечеринку, где прозвучат ваши любимые хиты!
На сцене выступит группа Now We're Talking, которая исполнит лучшие композиции легендарного дуэта Modern Talking. Их выступление обещает быть насыщенным и ярким, ведь музыканты подготовили большую программу, полную хитов, которые вы знаете и любите.
Чтобы добавить атмосферу и энергии, вечеринку раскрутит DJ Drakula. Он подготовил эксклюзивный сет с хитами не только Modern Talking, но и других звезд золотого периода Диско. Под его ритмы вы сможете танцевать всю ночь!
Modern Talking — это один из самых успешных поп-дуэтов 80-х и 90-х годов, чьи песни до сих пор находят отклик в сердцах фанатов по всему миру. Их хиты, такие как «You're My Heart, You're My Soul» и «Cheri Cheri Lady», стали классикой и до сих пор звучат на дискотеках.
Приходите и погрузитесь в мир ярких эмоций и незабываемой музыки!