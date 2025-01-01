Modern Talking Party

Вечеринка в стиле Золотого Диско

Для всех любителей золотого периода Диско мы приглашаем вас на уникальную вечеринку, где прозвучат ваши любимые хиты!

Главные исполнители

На сцене выступит группа Now We're Talking, которая исполнит лучшие композиции легендарного дуэта Modern Talking. Их выступление обещает быть насыщенным и ярким, ведь музыканты подготовили большую программу, полную хитов, которые вы знаете и любите.

DJ Drakula на вечеринке

Чтобы добавить атмосферу и энергии, вечеринку раскрутит DJ Drakula. Он подготовил эксклюзивный сет с хитами не только Modern Talking, но и других звезд золотого периода Диско. Под его ритмы вы сможете танцевать всю ночь!

Интересные факты о Modern Talking

Modern Talking — это один из самых успешных поп-дуэтов 80-х и 90-х годов, чьи песни до сих пор находят отклик в сердцах фанатов по всему миру. Их хиты, такие как «You're My Heart, You're My Soul» и «Cheri Cheri Lady», стали классикой и до сих пор звучат на дискотеках.

Не пропустите!

Приходите и погрузитесь в мир ярких эмоций и незабываемой музыки!