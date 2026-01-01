Modern Talking Party

Вечеринка Modern Talking в Санкт-Петербурге

Приглашаем всех любителей популярной музыки на уникальное событие - вечеринку, посвящённую легендарному дуэту Modern Talking! В этот вечер, который состоится в клубе Дуглас, вы сможете насладиться бессмертными хитами, наполненными ностальгией и энергией.

Музыкальное событие будет ознаменовано выступлением московской команды Now We're Talking. Эти профессиональные музыканты с душой и трепетом исполнят все любимые треки, которые сделали Томаса Андерса и Дитера Болена культовыми артистами на протяжении десятилетий.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу 80-х и 90-х, когда песни Modern Talking звучали на каждой вечеринке. Это шанс услышать такие хиты, как "Cheri Cheri Lady", "You're My Heart, You're My Soul" и многие другие в живом исполнении!

Приходите и станьте частью этого незабываемого вечера, где музыка объединяет людей и дарит радость. Мы ждем вас в клубе Дуглас!