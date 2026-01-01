Моцартовские вечера на Арбате. Вечер # 4
Киноафиша Моцартовские вечера на Арбате. Вечер # 4

Моцартовские вечера на Арбате. Вечер # 4

Продолжительность 75 минут
Возраст 6+
О концерте

Моцартовские вечера на Арбате: Четвёртый концерт в музее Скрябина

Приглашаем вас на четвёртый концерт цикла «Моцартовские вечера на Арбате», который состоится в исполнении солистов Москонцерта: Натальи Богдановой (фортепиано), Ирины Павлихиной (скрипка) и Олега Бугаева (виолончель).

Программа вечера

Концерт откроет «Фортепианное трио №5 ми мажор», обладающее солнечным и изящным звучанием, задающим тон всему выступлению. Завершит программу «Фортепианное трио №6 до мажор» — волнующее и эмоциональное произведение, которое наполнит зал весенней легкостью и свежестью.

Таким образом, вечер #4 убедит вас, что музыка Моцарта — это настоящий праздник, который предлагает яркие переживания и ощущение всей красоты мира. Она переносит слушателей за границы времени и пространства.

Исполнители

  • Наталья Богданова — фортепиано
  • Ирина Павлихина — скрипка
  • Олег Бугаев — виолончель

Ведущая концерта

Татьяна Сиверская

Структура программы

  • 1 отделение:
    • Фортепианное трио № 5 ми мажор, KV 542
      • Allegro
      • Andante grazioso
      • Allegro
    • Соната № 24 для скрипки и фортепиано фа мажор, KV 376
      • Allegro
      • Andante
      • Rondeau. Allegretto grazioso
  • 2 отделение:
    • 9 вариаций для фортепиано на тему менуэта Дюпора, KV573
    • Фортепианное трио № 6 до мажор, KV 578
      • Allegro
      • Andante cantabile
      • Allegro

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Источник: mosconcert.moscow

Июнь
2 июня вторник
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11

