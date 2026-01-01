Моцартовские вечера на Арбате. Вечер # 4

Приглашаем вас на четвёртый концерт цикла «Моцартовские вечера на Арбате», который состоится в исполнении солистов Москонцерта: Натальи Богдановой (фортепиано), Ирины Павлихиной (скрипка) и Олега Бугаева (виолончель).
Концерт откроет «Фортепианное трио №5 ми мажор», обладающее солнечным и изящным звучанием, задающим тон всему выступлению. Завершит программу «Фортепианное трио №6 до мажор» — волнующее и эмоциональное произведение, которое наполнит зал весенней легкостью и свежестью.
Таким образом, вечер #4 убедит вас, что музыка Моцарта — это настоящий праздник, который предлагает яркие переживания и ощущение всей красоты мира. Она переносит слушателей за границы времени и пространства.
Татьяна Сиверская
Обратите внимание: в программе возможны изменения.
Источник: mosconcert.moscow