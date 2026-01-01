Моцартовские вечера на Арбате. Вечер # 4

Моцартовские вечера на Арбате: Четвёртый концерт в музее Скрябина

Приглашаем вас на четвёртый концерт цикла «Моцартовские вечера на Арбате», который состоится в исполнении солистов Москонцерта: Натальи Богдановой (фортепиано), Ирины Павлихиной (скрипка) и Олега Бугаева (виолончель).

Программа вечера

Концерт откроет «Фортепианное трио №5 ми мажор», обладающее солнечным и изящным звучанием, задающим тон всему выступлению. Завершит программу «Фортепианное трио №6 до мажор» — волнующее и эмоциональное произведение, которое наполнит зал весенней легкостью и свежестью.

Таким образом, вечер #4 убедит вас, что музыка Моцарта — это настоящий праздник, который предлагает яркие переживания и ощущение всей красоты мира. Она переносит слушателей за границы времени и пространства.

Исполнители

Наталья Богданова — фортепиано

Ирина Павлихина — скрипка

Олег Бугаев — виолончель

Ведущая концерта

Татьяна Сиверская

Структура программы

1 отделение: Фортепианное трио № 5 ми мажор, KV 542 Allegro Andante grazioso Allegro Соната № 24 для скрипки и фортепиано фа мажор, KV 376 Allegro Andante Rondeau. Allegretto grazioso

2 отделение: 9 вариаций для фортепиано на тему менуэта Дюпора, KV573 Фортепианное трио № 6 до мажор, KV 578 Allegro Andante cantabile Allegro



Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Источник: mosconcert.moscow