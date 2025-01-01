Спектакль Моцарт

Девять дней гения. Сценическая композиция Ивана Титова о Вольфганге Амадее Моцарте
«Моцарт» — это уникальный взгляд на судьбу великого композитора через девять дней его жизни. Победы и поражения, зависть соперников, любовь женщин, драматические повороты судьбы и величие, признанное лишь после смерти. Этот спектакль соединяет музыкальный гений и человеческую трагедию, раскрывая масштаб личности Моцарта.
Творческая команда:
- Идея, композиция, постановка: Иван Титов
- Художник-постановщик: Василиса Кутузова
- Ассистент художника: Маргарита Шабаева
- Художник по свету: Тимур Саитов
- Музыкальное оформление: Алексей Иванов
- Звукорежиссер: Александр Доценко
- Видеохудожник: Михаил Купрыгин
Действующие лица и исполнители:
- Вольфганг Амадей Моцарт: Дмитрий Подадаев
- Констанция Вебер: Мария Денисова
- Леопольд Моцарт: Вячеслав Тимербулатов
- Наннерль Моцарт: Дарья Юдичева
- Михаэл Пухберг: Сергей Буланкин
- Антонио Сальери: Павел Сошнин
- Людвиг ван Бетховен: Даниил Арустамов
- Император Иосиф II: Евгений Сысоев
- Префект города Милана: Петр Королев
- Директор театра: Станислав Момоток
- Мария Магдалена: Юлия Горелова
- Моцарт в детстве: Лев Дмитриев
Погружение в мир гения, где музыка становится отражением судьбы.