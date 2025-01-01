Спектакль Моцарт

Девять дней гения. Сценическая композиция Ивана Титова о Вольфганге Амадее Моцарте

«Моцарт» — это уникальный взгляд на судьбу великого композитора через девять дней его жизни. Победы и поражения, зависть соперников, любовь женщин, драматические повороты судьбы и величие, признанное лишь после смерти. Этот спектакль соединяет музыкальный гений и человеческую трагедию, раскрывая масштаб личности Моцарта.

Творческая команда:

Идея, композиция, постановка: Иван Титов

Художник-постановщик: Василиса Кутузова

Ассистент художника: Маргарита Шабаева

Художник по свету: Тимур Саитов

Музыкальное оформление: Алексей Иванов

Звукорежиссер: Александр Доценко

Видеохудожник: Михаил Купрыгин

Действующие лица и исполнители:

Вольфганг Амадей Моцарт: Дмитрий Подадаев

Констанция Вебер: Мария Денисова

Леопольд Моцарт: Вячеслав Тимербулатов

Наннерль Моцарт: Дарья Юдичева

Михаэл Пухберг: Сергей Буланкин

Антонио Сальери: Павел Сошнин

Людвиг ван Бетховен: Даниил Арустамов

Император Иосиф II: Евгений Сысоев

Префект города Милана: Петр Королев

Директор театра: Станислав Момоток

Мария Магдалена: Юлия Горелова

Моцарт в детстве: Лев Дмитриев

Погружение в мир гения, где музыка становится отражением судьбы.