Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Моцарт
Билеты от 2000₽
Киноафиша Моцарт

Спектакль Моцарт

Постановка
Филиал Театра им. Пушкина 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Девять дней гения. Сценическая композиция Ивана Титова о Вольфганге Амадее Моцарте

«Моцарт» — это уникальный взгляд на судьбу великого композитора через девять дней его жизни. Победы и поражения, зависть соперников, любовь женщин, драматические повороты судьбы и величие, признанное лишь после смерти. Этот спектакль соединяет музыкальный гений и человеческую трагедию, раскрывая масштаб личности Моцарта.

Творческая команда:

  • Идея, композиция, постановка: Иван Титов
  • Художник-постановщик: Василиса Кутузова
  • Ассистент художника: Маргарита Шабаева
  • Художник по свету: Тимур Саитов
  • Музыкальное оформление: Алексей Иванов
  • Звукорежиссер: Александр Доценко
  • Видеохудожник: Михаил Купрыгин

Действующие лица и исполнители:

  • Вольфганг Амадей Моцарт: Дмитрий Подадаев
  • Констанция Вебер: Мария Денисова
  • Леопольд Моцарт: Вячеслав Тимербулатов
  • Наннерль Моцарт: Дарья Юдичева
  • Михаэл Пухберг: Сергей Буланкин
  • Антонио Сальери: Павел Сошнин
  • Людвиг ван Бетховен: Даниил Арустамов
  • Император Иосиф II: Евгений Сысоев
  • Префект города Милана: Петр Королев
  • Директор театра: Станислав Момоток
  • Мария Магдалена: Юлия Горелова
  • Моцарт в детстве: Лев Дмитриев

Погружение в мир гения, где музыка становится отражением судьбы.

Режиссер
Иван Титов
Иван Титов
В ролях
Дмитрий Подадаев
Мария Денисова
Вячеслав Тимербулатов
Дарья Юдичева
Сергей Буланкин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
19:00 от 2000 ₽
14 октября
Филиал Театра им. Пушкина Москва, Сытинский пер., 3, стр. 5
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Моцарт Моцарт Моцарт Моцарт Моцарт Моцарт Моцарт Моцарт Моцарт Моцарт

В ближайшие дни

Ревизор. Версия
16+
Комедия
Ревизор. Версия
30 сентября в 19:00 Et Cetera Александра Калягина
от 3000 ₽
Тетка Чарлея
18+
Комедия
Тетка Чарлея
18 сентября в 19:00 Театр на Трубной
от 1800 ₽
Зобеида
12+
Драма
Зобеида
17 сентября в 18:00 РАМТ
от 6000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше