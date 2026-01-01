Музыка двух эпох: Моцарт и Шостакович в Новосибирске

Концерт «Моцарт vs Шостакович» состоится в Государственном концертном зале им. А.М. Каца, который находится в Новосибирской филармонии. Это событие является частью XIII Транссибирского Арт-фестиваля.

Программа концерта представляет собой музыкальное сопоставление произведений двух великих композиторов: В.А. Моцарта и Д.Д. Шостаковича. Зрители смогут сравнить эпохи и стили, которые кардинально различаются по своему звучанию и эмоциональной палитре.

Не пропустите уникальную возможность услышать шедевры классической музыки в исполнении талантливых музыкантов. Начало концерта запланировано на 8 февраля 2025 года в 18:00. Это будет отличный вечер для всех ценителей музыки и театрального искусства.