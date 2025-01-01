Моцарт vs Шопен. Орган vs Рояль

Музыкальная Битва: «Моцарт vs Шопен» в Петрикирхе

Приглашаем вас на уникальный концерт «Моцарт vs Шопен» от Amadeus Concerts, который пройдет в величественных сводах Петрикирхе. Это событие из цикла «Битва Клавиров» погрузит вас в мир бессмертных шедевров двух великих композиторов — Вольфганга Амадея Моцарта и Фридерика Шопена.

Классика в исполнении мастеров

Цикл «Битва Клавиров» от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, где ведущие музыканты состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения. Наша цель — не только оценивать мастерство исполнителей, но и дарить зрителям возможность наслаждаться шедеврами мировой классики.

Что вас ждет?

Вы сможете насладиться величественным исполнением произведений Моцарта на органе, а также пронзительным и утонченным звучанием фортепианных шедевров Шопена. Эта битва музыки — это не соревнование, а праздник, где побеждает всегда зритель!

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашенные артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Каждое исполнение — это результат высочайшего уровня мастерства и преданности искусству.

Продолжительность и детали

Концерт продлится 1 час без антракта. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое подарит вам незабываемые эмоции и впечатления!