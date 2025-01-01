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Моцарт vs Шопен. Орган vs Рояль
Киноафиша Моцарт vs Шопен. Орган vs Рояль

Моцарт vs Шопен. Орган vs Рояль

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О концерте/спектакле

Музыкальная Битва: «Моцарт vs Шопен» в Петрикирхе

Приглашаем вас на уникальный концерт «Моцарт vs Шопен» от Amadeus Concerts, который пройдет в величественных сводах Петрикирхе. Это событие из цикла «Битва Клавиров» погрузит вас в мир бессмертных шедевров двух великих композиторов — Вольфганга Амадея Моцарта и Фридерика Шопена.

Классика в исполнении мастеров

Цикл «Битва Клавиров» от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, где ведущие музыканты состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения. Наша цель — не только оценивать мастерство исполнителей, но и дарить зрителям возможность наслаждаться шедеврами мировой классики.

Что вас ждет?

Вы сможете насладиться величественным исполнением произведений Моцарта на органе, а также пронзительным и утонченным звучанием фортепианных шедевров Шопена. Эта битва музыки — это не соревнование, а праздник, где побеждает всегда зритель!

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашенные артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Каждое исполнение — это результат высочайшего уровня мастерства и преданности искусству.

Продолжительность и детали

Концерт продлится 1 час без антракта. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое подарит вам незабываемые эмоции и впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 900 ₽

Фотографии

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