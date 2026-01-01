Оповещения от Киноафиши
Моцарт в опере
Киноафиша Моцарт в опере

Моцарт в опере

0+
Возраст 0+

О концерте

Магия Моцарта на сцене филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный величайшему композитору — Вольфгангу Амадею Моцарту. В этот вечер вы сможете насладиться выдающимися ариями и дуэтами из его знаменитых опер, а также услышать завораживающие увертюры.

Изумительные исполнители

На сцене выступят выдающиеся солисты: Вера Позолотина (меццо-сопрано), Максим Шлыков (баритон), Олег Бударацкий (бас) и лауреат международных конкурсов Ольга Вутирас (сопрано). При этом музыкальное сопровождение обеспечит Уральский молодёжный симфонический оркестр под руководством дирижёра Алексея Доркина. Концерт будет вести Эльвира Архангельская.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат:

  • Ария Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»
  • Ария Дорабеллы из оперы «Так поступают все»
  • Ария Зарастро из оперы «Волшебная флейта»
  • Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»
  • Ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан»
  • Ария Папагено и сцена с колокольчиками из оперы «Волшебная флейта»
  • Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта»
  • Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»
  • Ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта»
  • Дуэт Графа и Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро»
  • Дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта»
  • Дуэт Сюзанны и Графини из оперы «Свадьба Фигаро»
  • Терцет «Soave il vento» из оперы «Так поступают все»

Искусство на высшем уровне

Не пропустите это волшебное музыкальное событие, где на одной сцене соберутся блестящие солисты УралОпераБалет и неподражаемые мелодии оперного гения. Виртуозная ария Царицы ночи и динамичная увертюра из «Свадьбы Фигаро» станут настоящим украшением вашего вечера.

Март
23 марта понедельник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1100 ₽

