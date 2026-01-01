Моцарт в опере

Магия Моцарта на сцене филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный величайшему композитору — Вольфгангу Амадею Моцарту. В этот вечер вы сможете насладиться выдающимися ариями и дуэтами из его знаменитых опер, а также услышать завораживающие увертюры.

Изумительные исполнители

На сцене выступят выдающиеся солисты: Вера Позолотина (меццо-сопрано), Максим Шлыков (баритон), Олег Бударацкий (бас) и лауреат международных конкурсов Ольга Вутирас (сопрано). При этом музыкальное сопровождение обеспечит Уральский молодёжный симфонический оркестр под руководством дирижёра Алексея Доркина. Концерт будет вести Эльвира Архангельская.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат:

Ария Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»

Ария Дорабеллы из оперы «Так поступают все»

Ария Зарастро из оперы «Волшебная флейта»

Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро»

Ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан»

Ария Папагено и сцена с колокольчиками из оперы «Волшебная флейта»

Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта»

Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»

Ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта»

Дуэт Графа и Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро»

Дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта»

Дуэт Сюзанны и Графини из оперы «Свадьба Фигаро»

Терцет «Soave il vento» из оперы «Так поступают все»

Искусство на высшем уровне

Не пропустите это волшебное музыкальное событие, где на одной сцене соберутся блестящие солисты УралОпераБалет и неподражаемые мелодии оперного гения. Виртуозная ария Царицы ночи и динамичная увертюра из «Свадьбы Фигаро» станут настоящим украшением вашего вечера.