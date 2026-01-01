Моцарт в опере

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный величайшему композитору — Вольфгангу Амадею Моцарту. В этот вечер вы сможете насладиться выдающимися ариями и дуэтами из его знаменитых опер, а также услышать завораживающие увертюры.
На сцене выступят выдающиеся солисты: Вера Позолотина (меццо-сопрано), Максим Шлыков (баритон), Олег Бударацкий (бас) и лауреат международных конкурсов Ольга Вутирас (сопрано). При этом музыкальное сопровождение обеспечит Уральский молодёжный симфонический оркестр под руководством дирижёра Алексея Доркина. Концерт будет вести Эльвира Архангельская.
В программе концерта прозвучат:
Не пропустите это волшебное музыкальное событие, где на одной сцене соберутся блестящие солисты УралОпераБалет и неподражаемые мелодии оперного гения. Виртуозная ария Царицы ночи и динамичная увертюра из «Свадьбы Фигаро» станут настоящим украшением вашего вечера.