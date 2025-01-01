Меню
Моцарт в Мальтийской капелле
Моцарт в Мальтийской капелле

6+
О концерте

Концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга

Исполнители:
Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга
Художественный руководитель и дирижер – Антон Лубченко
Солист – лауреат международных конкурсов Евгений Печёнкин (кларнет)

В программе:

  • Вольфганг Амадей Моцарт – Концерт для кларнета с оркестром ля мажор, KV 622
  • Вольфганг Амадей Моцарт – Симфония № 40 соль минор, KV 550

О спектакле

Геннадий Рождественский, один из самых выдающихся дирижеров XX века, отмечал: «Творчество Моцарта – это энциклопедия, где музыкант может почерпнуть всё. Моцарт – эталон композитора, обладающего блистательным вкусом в соединении с глубочайшими человеческими эмоциями и многообразием мышления». На концерте Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко прозвучат два контрастных произведения, которые раскрывают многогранность таланта австрийского гения.

Концерт для кларнета

Концерт для кларнета с оркестром – это один из лучших образцов своего жанра, наполненный изысканностью и безмятежностью. Созданный в последний год жизни Моцарта, этот концерт, написанный в возрасте всего лишь 36 лет, избегает мрачных мыслей и трагических настроений. Моцарт доверил сольную партию кларнету – инструменту, который в тот период времени только начинал завоевывать признание в профессиональной среде.

Симфония № 40

Симфония № 40 станет логическим продолжением концертной программы, внося лирико-драматические образы. Несмотря на то, что это произведение сегодня звучит на сценах очень часто, оно не сразу обрело популярность. Первая часть симфонии, полная трепетных и нежных интонаций, стала предвестником многих симфонических партитур, созданных композиторами-романтиками в XIX веке.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+
Продолжительность концерта: 1 час

Купить билет на концерт Моцарт в Мальтийской капелле

Январь
3 января суббота
19:00
Мальтийская капелла Санкт-Петербург, Садовая, 26, литера Д
от 1500 ₽

