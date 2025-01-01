Спектакль Моцарт. Свадьба Фигаро

Меню
Моцарт. Свадьба Фигаро
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Опера «Свадьба Фигаро»: вечер в духе XVIII века в Доме Кочневой

Зрители окунутся в атмосферу альковных тайн и романтических приключений, станут свидетелями увлекательного путешествия. Опера «Свадьба Фигаро» на протяжении более 200 лет любимая и музыкантами, и зрителями, будет представлена в необычном интерьерном формате.

Зеркальная гостиная Дома Кочневой – купеческого особняка постройки 1809 года – служит естественными декорациями для знаменитой истории, добавляя в спектакль дух прошлых веков.

Современная версия классики

Длительность «Свадьбы Фигаро» без купюр составляет более четырех часов. Однако создатели новой версии спектакля адаптировали его к современному ритму жизни. Теперь «Свадьба» длится всего два с половиной часа, не теряя при этом своей целостности и логичности. Для облегчения восприятия запутанного сюжета Бомарше в спектакль введен ведущий, Александр Койгеров, который с юмором комментирует действия героев.

Сюжет и его особенности

Фабула развивается в испанском замке графа Альмавивы. Центральное событие сюжета – предстоящая женитьба главных героев, Фигаро и Сюзанны, которые служат графу и графине. По древнему феодальному обычаю господин имел право «первой брачной ночи», но после своего бракосочетания граф Альмавива отменил это правило. Однако, как показывает сюжет, надолго ли?

Традиции оперы-буффа

В спектакле присутствуют традиционные для оперы-буффа элементы: переодевания женщин в мужскую одежду, разного рода недоразумения и комические ситуации. Всё это, вместе с счастливым финалом, ждет зрителей в нашем спектакле.

Языковое разнообразие

Музыкальные номера исполняются на итальянском языке, в то время как речитативы и речь ведущего – на русском. Это создает интересный контраст и помогает зрителям лучше понять сюжет.

Создатели спектакля

  • Режиссер-постановщик: Аркадий Гевондов
  • Музыкальный руководитель: заслуженная артистка России Ольга Ступнева
  • Ответственный концертмейстер: лауреат международных конкурсов Анна Корзун

Не упустите возможность насладиться этой великолепной постановкой, пронизанной духом XVIII века и искрометным юмором!

Ноябрь
8 ноября суббота
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 800 ₽

