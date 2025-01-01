Приглашаем зрителей окунуться в атмосферу XVIII века и стать свидетелями увлекательного приключения в опере «Свадьба Фигаро». Это произведение, любимое как музыкантами, так и зрителями на протяжении более 200 лет, будет представлено в уникальном интерьерном формате.
Зеркальная гостиная Дома Кочневой, купеческого особняка, построенного в 1809 году, станет естественными декорациями для знаменитой истории. Здесь зрители смогут ощутить дух времени и погрузиться в альковные тайны и романтические приключения.
Длительность оперы без купюр составляет более четырех часов. Однако создатели новой версии учли современные ритмы жизни и проблемы с транспортом, поэтому спектакль длится всего 2 часа 15 минут с одним антрактом. При этом сюжет и музыкальное повествование остаются целостными и логичными.
Чтобы помочь зрителям лучше понять запутанный сюжет Бомарше, режиссер Аркадий Гевондов ввел в спектакль ведущего (Александр Койгеров), который с юмором комментирует действия героев, добавляя интерактивности в представление.
События разворачиваются в испанском замке графа Альмавивы, где центральное событие — предстоящая женитьба Фигаро и Сюзанны. Оба служат в замке графу и графине. По древнему феодальному обычаю, господин имел право «первой брачной ночи», но граф отменил это правило после своего бракосочетания. Однако надолго ли?
Зрителей ждут традиционные для оперы-буффа переодевания, неразбериха, комические ситуации и, конечно, счастливый финал — все это станет частью нашего спектакля.
Музыкальные номера исполняются на итальянском языке, а речитативы и речь ведущего — на русском, что делает спектакль доступным для широкой аудитории.
Продолжительность: 2 часа 15 минут, с одним антрактом.
Возрастное ограничение: 6+
Не упустите возможность увидеть эту увлекательную операцию, полную комичных ситуаций и музыкальных шедевров!