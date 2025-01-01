«Свадьба Фигаро»: Безумный день в замке Альмавивы

Приглашаем зрителей окунуться в атмосферу XVIII века и стать свидетелями увлекательного приключения в опере «Свадьба Фигаро». Это произведение, любимое как музыкантами, так и зрителями на протяжении более 200 лет, будет представлено в уникальном интерьерном формате.

Неповторимая обстановка

Зеркальная гостиная Дома Кочневой, купеческого особняка, построенного в 1809 году, станет естественными декорациями для знаменитой истории. Здесь зрители смогут ощутить дух времени и погрузиться в альковные тайны и романтические приключения.

Современный подход к классике

Длительность оперы без купюр составляет более четырех часов. Однако создатели новой версии учли современные ритмы жизни и проблемы с транспортом, поэтому спектакль длится всего 2 часа 15 минут с одним антрактом. При этом сюжет и музыкальное повествование остаются целостными и логичными.

Интерактивность и юмор

Чтобы помочь зрителям лучше понять запутанный сюжет Бомарше, режиссер Аркадий Гевондов ввел в спектакль ведущего (Александр Койгеров), который с юмором комментирует действия героев, добавляя интерактивности в представление.

Сюжетные перипетии

События разворачиваются в испанском замке графа Альмавивы, где центральное событие — предстоящая женитьба Фигаро и Сюзанны. Оба служат в замке графу и графине. По древнему феодальному обычаю, господин имел право «первой брачной ночи», но граф отменил это правило после своего бракосочетания. Однако надолго ли?

Зрителей ждут традиционные для оперы-буффа переодевания, неразбериха, комические ситуации и, конечно, счастливый финал — все это станет частью нашего спектакля.

Музыкальное оформление

Музыкальные номера исполняются на итальянском языке, а речитативы и речь ведущего — на русском, что делает спектакль доступным для широкой аудитории.

Команда постановки

Режиссер-постановщик: Аркадий Гевондов

Аркадий Гевондов Музыкальный руководитель: заслуженная артистка России Ольга Ступнева

заслуженная артистка России Ольга Ступнева Ответственный концертмейстер: лауреат международных конкурсов Анна Корзун

Информация для зрителей

Продолжительность: 2 часа 15 минут, с одним антрактом.

Возрастное ограничение: 6+

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную операцию, полную комичных ситуаций и музыкальных шедевров!