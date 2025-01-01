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Моцарт. Свадьба Фигаро
Киноафиша Моцарт. Свадьба Фигаро

Спектакль Моцарт. Свадьба Фигаро

Опера Моцарта по-китайски 12+
Режиссер Вячеслав Стародубцев
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Моцарт. Свадьба Фигаро» — встреча Востока и Запада

Не пропустите уникальную интерпретацию одной из главных опер Вольфганга Амадея Моцарта — «Свадьба Фигаро», постановку Вячеслава Стародубцева. Этот спектакль соединяет в себе восточные мотивы и европейскую классику, создавая неповторимую атмосферу.

Вдохновение Востоком

Режиссер Вячеслав Стародубцев черпает вдохновение в стилистике шинуазри, популярной в европейском искусстве конца XVIII века. Это направление, навеянное искусством средневекового Китая, изобилует элементами, которые стали символом аристократического быта — фарфоровыми изделиями, многоцветными шелками и раздвижными ширмами.

Искусство и визуальные образы

Стародубцев подчеркивает важность визуальных образов в оперной режиссуре. Вместе с художниками-постановщиками Жанной Усачевой и Петром Окуневым он создает пространство, в котором персонажи оперы живут в богатом доме, отражающем модные увлечения своей эпохи.

Эстетика и правила жизни

Обстановка богатого дома не только влияет на интерьеры, но и формирует правила жизни героев. Увлечение «китайскими штучками» становится метафорой эстетических и социальных изменений, происходящих в обществе того времени.

Не упустите возможность погрузиться в мир, где классическая музыка переплетается с восточным великолепием. «Моцарт. Свадьба Фигаро» обещает стать ярким событием театрального сезона!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро Моцарт. Свадьба Фигаро

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