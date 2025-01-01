Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Моцарт. Реквием
Киноафиша Моцарт. Реквием

Моцарт. Реквием

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 2 Моцарт Хор, оркестр и солисты Программа Моцарт. Серенада № 8 ре мажор Моцарт. Симфония № 35 «Хаффнер» Моцарт. Реквием для солистов, хора и оркестра Музыка Моцарта для особых случаев. Восторженная торжественность серенады и симфонии № 35, созданной для праздника в доме бургомистра Хаффнера. И возвышенный Реквием в исполнении симфонического хора под управлением дирижёра со всемирной славой Андрея Петренко. Гений Моцарта стремился охватить все стороны человеческой жизни. Простые человеческие радости, возвышенная скорбь и священный трепет — всё было подвластно творческой энергии великого композитора. Торжественная церемония, семейный праздник или траурная месса… Моцарт мог облечь любое событие в музыкальные звуки и выразить ими всё многообразие чувств. Спустя столетия его творения оживляют в нас эти чувства, преодолевая временные преграды. Уникальная возможность оценить тонкий психологизм Моцарта представится вам в день 270-летия со дня рождения композитора. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Симфонический хор Свердловской филармонии Петренко Андрей

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 27 января
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
12+
Рок
Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
5 января в 18:00 Космос
от 900 ₽
Rock-трибьют
12+
Рок
Rock-трибьют
27 сентября в 19:00 Театр эстрады
от 600 ₽
6+
Классическая музыка
Музыка на высоте. Шопен в облаках
8 августа в 19:00 Свердловская детская филармония
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше