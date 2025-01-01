Входит в Абонемент 2 Моцарт Хор, оркестр и солисты Программа Моцарт. Серенада № 8 ре мажор Моцарт. Симфония № 35 «Хаффнер» Моцарт. Реквием для солистов, хора и оркестра Музыка Моцарта для особых случаев. Восторженная торжественность серенады и симфонии № 35, созданной для праздника в доме бургомистра Хаффнера. И возвышенный Реквием в исполнении симфонического хора под управлением дирижёра со всемирной славой Андрея Петренко. Гений Моцарта стремился охватить все стороны человеческой жизни. Простые человеческие радости, возвышенная скорбь и священный трепет — всё было подвластно творческой энергии великого композитора. Торжественная церемония, семейный праздник или траурная месса… Моцарт мог облечь любое событие в музыкальные звуки и выразить ими всё многообразие чувств. Спустя столетия его творения оживляют в нас эти чувства, преодолевая временные преграды. Уникальная возможность оценить тонкий психологизм Моцарта представится вам в день 270-летия со дня рождения композитора. Участники Уральский молодёжный симфонический оркестр Симфонический хор Свердловской филармонии Петренко Андрей