Моцарт. Реквием. Симфония №40

Вечер музыкальных шедевров В.А. Моцарта

Симфонический оркестр и хор "Академия Русской Музыки" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина представят захватывающую программу, посвященную выдающемуся учёному музыканту В.А. Моцарту.

Исполнители

Лада Меркульева — сопрано

— сопрано Светлана Иргалеева — меццо-сопрано

— меццо-сопрано Михаил Нор — тенор

— тенор Алексей Неумывакин — бас

Программа вечера

Вечер состоится 11 ноября в торжественной обстановке Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. В программе прозвучат:

Симфония № 40 соль минор, KV 550

Реквием ре минор, KV 626

Моцарт — гений музыки

Вольфганг Амадей Моцарт, по мнению современников, обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Он признан одним из величайших композиторов всех времен, его творчество охватывает все музыкальные формы, и во всех из них он достиг наивысших успехов.

Глубина и выразительность музыки

Реквием Моцарта — одно из самых величественных произведений, вдохновенное обращение к Господу. Его глубина, драматизм и возвышенность способны тронуть каждого. Также в программе будет исполнена Симфония № 40, чья взволнованная и выразительная тема завораживает слушателей с первых нот, увлекая их в мир музыкальных идей композитора.

Приглашаем вас ощутить всю силу и красоту музыки В.А. Моцарта в этот незабываемый вечер!