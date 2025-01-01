Моцарт. Реквием. Симфония №40

Симфонический оркестр и хор "Академия Русской Музыки" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина представят захватывающую программу, посвященную выдающемуся учёному музыканту В.А. Моцарту.
Вечер состоится 11 ноября в торжественной обстановке Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. В программе прозвучат:
Вольфганг Амадей Моцарт, по мнению современников, обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Он признан одним из величайших композиторов всех времен, его творчество охватывает все музыкальные формы, и во всех из них он достиг наивысших успехов.
Реквием Моцарта — одно из самых величественных произведений, вдохновенное обращение к Господу. Его глубина, драматизм и возвышенность способны тронуть каждого. Также в программе будет исполнена Симфония № 40, чья взволнованная и выразительная тема завораживает слушателей с первых нот, увлекая их в мир музыкальных идей композитора.
Приглашаем вас ощутить всю силу и красоту музыки В.А. Моцарта в этот незабываемый вечер!