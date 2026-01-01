Моцарт «Реквием» и Вивальди «Времена года»

Грандиозный мультимедийный концерт в Москве

TOPCONCERTS представляет уникальный концерт, где музыка В.А. Моцарта и А. Вивальди будут сопровождаться впечатляющими видеопроекциями шедевров великих художников. Гостем вечера станет выдающийся органист Сильвио Челегини из Сикстинской капеллы Ватикана.

Специфика концерта

Концерт состоится в зале Церковных Соборов на одном из лучших в мире пятимануальных органов фирмы «Viscount», аналогичный которому установлен в соборе Святого Петра в Риме. В программе — «Времена года» Вивальди в редакции для органа с оркестром и мощный «Реквием» Моцарта.

Программа вечера

В первом отделении зрители смогут насладиться легендарными «Временами года» Вивальди, которые будут сопровождаться видеопроекциями работ Ван Гога. Во втором отделении хору, оркестру и солистам предстоит исполнить одно из самых мистических произведений В.А. Моцарта — «Реквием». Это музыкальное произведение всегда вызывает глубокие эмоции и вызывает сильное воздействие на слушателей.

Визуальные эффекты

Концерт обещает быть не только музыкальным, но и визуальным потрясением: гигантские видеопроекции фресок Сикстинской капеллы, написанных Микеланджело, Ботичелли, а также картин Леонардо да Винчи, Эль Греко, Босха, Ван Гога и Сальвадора Дали создадут уникальную атмосферу. В сочетании с мощным звучанием органа, хора и симфонического оркестра, эта программа гарантирует незабываемые впечатления.