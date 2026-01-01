Оповещения от Киноафиши
Моцарт «Реквием» и Бетховен «Лунная соната»
Билеты от 1200₽
Моцарт «Реквием» и Бетховен «Лунная соната»

Моцарт «Реквием» и Бетховен «Лунная соната»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте

Грандиозный мультимедийный концерт в Московской консерватории

Зрители приглашаются на уникальное музыкальное событие — грандиозный мультимедийный концерт, который представит бессмертные шедевры В.А. Моцарта, Л. Бетховена и Ф. Шопена. Огромный состав артистов, включая солистов Большого театра России и Московский государственный академический симфонический оркестр, создадут незабываемую атмосферу на сцене.

Программа концерта

Концерт разделен на два отделения, каждое из которых наполнено величественной музыкой и визуальными эффектами.

Первое отделение

Зрителей ждет исполнение «Реквиема» В.А. Моцарта — одного из самых загадочных произведений классической музыки. Музыка будет сопровождаться гигантскими видеопроекциями величайших произведений Микеланджело, Да Винчи, Боттичелли и Рафаэля. Грандиозные многоголосные пассажи и мощь большого сводного хора, в сопровождении симфонического оркестра, создадут истинный звуковой и зрительный поток, который оставит неизгладимое впечатление.

Второе отделение

Во втором отделении зрители смогут насладиться первой частью знаменитой Лунной сонаты Л. Бетховена и шедевром Ф. Шопена — 1-м фортепианным концертом. За роялем будет выступать выдающийся российский пианист Филипп Копачевский, лауреат международных конкурсов. Дирижировать концертом будет блистательный Вальтер Борини из Италии.

Дата и место

Не упустите возможность услышать эти великие произведения в исполнении 200 артистов на сцене!

Апрель
9 апреля четверг
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1200 ₽

